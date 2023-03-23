林務局：桃園狒狒初步鑑定為豚尾狒狒 台灣無飼養登記

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（中央社記者曾以寧台北23日電）桃園近日有狒狒遊蕩，林務局今天說，專家初步鑑定為「豚尾狒狒」，但台灣沒有單位或機構登記飼養這種狒狒，若查獲確實為民間私養，將強制沒入並處新台幣1萬到5萬元罰鍰。

行政院農委會林務局今天告訴中央社記者，近日在桃園市區遊蕩的這隻狒狒，經屏科大野生動物保育所副教授蘇秀慧透過照片初步鑑定應為「 豚尾狒狒 豚尾狒狒小百科 特徵：常見灰褐色，頭部像狗。雄性有鋒利、長約5公分的犬齒，頸部和肩膀有深色棕毛，雄性屁股有塊堅硬、灰色的皮膚，雌性臀部則呈粉紅色，在月經來時會腫起來

習性：群居動物，每群約4到200隻。雜食性，主要以嫩枝、果實為食，但也會吃小動物。

地理分布：安哥拉、波札那、莫三比克、納米比亞、南非、尚比亞與辛巴威等非洲南部國家，主要棲息於林地、稀樹草原、山地等環境。 資料來源：南非國家生物多樣性研究所（SANBI） 看更多 關閉 」，但詳細物種鑑定還是要待抓到後才能確定。

林務局表示，因狒狒是保育類野生動物，須基於學術研究或教育目的，經中央主管機關許可，才可飼養，一般民眾不得私自飼養；但目前台灣登記飼養狒狒的紀錄中，並沒有登記「豚尾狒狒」這個物種，也就是說目前沒有任何動物園或機構登記飼養豚尾狒狒。若最終確認這隻確實是豚尾狒狒，不排除是私自飼養的。

林務局指出，目前有全台登記飼養狒狒的動物園，包含台北巿立動物園有10隻東非狒狒，六福村有150隻草原狒狒、8隻阿拉伯狒狒、5隻東非狒狒，壽山動物園則有4隻長鬃狒狒和1隻阿拉伯狒狒。

林務局表示，目前壽山動物園和台北市立動物園都已完成園區內狒狒數量的清點，確認沒有逃脫情況，但六福村因數量多且有混養情況，尚無法完全確定，地方政府已經派員前往清查。

林務局說明，若清查確定這隻狒狒不是從六福村逃脫，就一定是有民眾違法私養，屆時將依野生動物保育法處飼主新台幣1到5萬元罰鍰，並強制沒入。

此外，野保法也規定，瀕臨絕種及珍貴稀有野生動物於飼養繁殖中應妥為管理，不得逸失；如有逸失時，所有人或占有人應自行或報請當地主管機關協助圍捕，違者可處1萬到5萬元罰鍰。

林務局提醒，狒狒攻擊性較強，若有民眾看到，務必盡快遠離，並透過1999通報政府前往處理。（編輯：陳政偉）1120323