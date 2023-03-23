六福村初步盤點未有狒狒脫逃 2次確認中

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東非狒狒出沒桃園，六福村23日表示，經初步盤點沒有有狒狒脫逃，目前進行2次確認中。圖為六福村的東非狒狒。（圖取自facebook.com/leofoovillage）

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（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）東非狒狒出沒桃園市遭質疑是從六福村逃跑，六福村今天表示，狒狒展場有地面電網等嚇阻設施，還設有高度超過4米圍牆，經初步盤點並無發現有狒狒脫逃，目前進行2次確認中。

六福村下午發布聲明稿指出，園內動物園所有展場皆設有不同方式的防逃措施，如圍牆、河道、電網與欄杆等硬體設施，而在狒狒展場則設有高圍牆、高度超過4米，同時也設置地面電網和高層電網等阻嚇設施，狒狒不易脫逃。

六福村指出，針對園方接獲民眾通報有狒狒逃出請求誘捕，是在3月18日接獲通報，基於園區為新竹縣野生動物救傷中心立場及有誘捕動物經驗，並同時間出動至現場設置誘捕，目前仍未捕獲。

六福村表示，園區團隊每天都會進行電網檢測與動物數量清點，今天初步盤查後無狒狒脫逃跡象，為保險起見目前進行2次確認中。

對於狒狒的習性部分，六福村說，狒狒不會主動攻擊人，看到人時會主動閃躲，因此民眾若看到狒狒時請不要靠近、也不要激怒，若身上剛好有食物，也不要讓狒狒看到食物，民眾可保持輕動作慢慢離開，並進行通報，以確保自身安全。（編輯：方沛清）1120323