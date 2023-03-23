六福村否認狒狒脫逃 竹縣動保所要求盤點動物數

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（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）東非狒狒出沒桃園市，六福村稱這隻狒狒非自六福村脫逃，但新竹縣動物保護防疫所今天表示，雖未接獲任何動物脫逃事件通報，已要求六福村再次盤點、確認動物數量無誤。

桃園平鎮區鎮興里長黃志杰稍早說，一隻東非狒狒已在平鎮12天，僅採食蔬果、未傷害人，但圍捕未果，現在可能已逃到新屋區。

動保所長彭正宇告訴中央社記者，已派員前往六福村了解。六福村飼養靈長類動物334隻，目前未有任何脫逃事件通報，會持續掌握相關資訊，適時協助。

彭正宇表示，展演動物業者須提經營計畫書，計畫書中有動物照顧詳細規定，如果業者未落實通報，可依動物保護法開罰新台幣3萬元到15萬元。

至於是否協助抓捕？彭正宇說，六福村明確告知沒動物脫逃，動保所不會派員協助抓捕，但如果有需要協助誘捕如吹箭等，動保所會幫忙。

此外，新竹市立動物園長楊礎遠告訴中央社記者，園內沒養狒狒，動物園24小時都有人巡守，確認動物情形，園內靈長類動物以台灣獼猴、馬來猴及長臂猿為主，而狒狒無論體型與速度都與猴子不同，且狒狒移動速度確實較快，不好捕捉。

六福村說，18日接獲通報有狒狒逃離並請求支援誘捕，並被詢問是否為園區內狒狒？園區同步盤查後確認無狒狒脫逃，基於友好立場及有誘捕動物經驗，派員到現場協助。（編輯：李明宗）1120323