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東非狒狒現蹤桃園 農業局：若私自飼養最高罰5萬

2023/3/23 11:17（3/23 21:01 更新）
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桃園市平鎮區鎮興里長黃志杰23日說，一隻狒狒已在平鎮12天，僅採食蔬果、未傷害人，但圍捕未果，現可能已逃到新屋區。（中央社製圖）
桃園市平鎮區鎮興里長黃志杰23日說，一隻狒狒已在平鎮12天，僅採食蔬果、未傷害人，但圍捕未果，現可能已逃到新屋區。（中央社製圖）
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（中央社記者葉臻桃園23日電）東非狒狒出沒桃園市，桃園市政府農業局說，已派員前往捉捕，不排除有民眾私自飼養，如果找到違規飼主，將依野生動物保育法罰新台幣1萬元到5萬元；民眾如果看到狒狒務必遠離。

桃園平鎮區鎮興里長黃志杰稍早說，一隻東非狒狒

東非狒狒小百科

  • 特徵：毛色為橄欖色，臉部黑色無毛，雄性的頸部及肩膀的毛較長，也比較強壯，口鼻部延長，有點像狗，尾巴成倒U形
  • 習性：群居動物，每群的大小通常為30-60隻，雄性的狒狒藉由打架及結盟來決定彼此的階級，通常在地面活動，也會爬樹
  • 地理分布：非洲馬利、衣索比亞、坦尚尼亞北部，主要棲息於大草原、草地、開闊的林地、石礫山地等區域

資料來源：台北市立動物園

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已在平鎮12天，僅採食蔬果、未傷害人，但圍捕未果，現在可能已逃到新屋區。

農業局林務科長吳秀真今天告訴中央社記者，已派員包括獸醫前往捉捕，屆時考慮以吹箭方式麻醉、帶回狒狒。

吳秀真說，六福村稱這隻狒狒非自六福村脫逃，而桃園也沒人登記養狒狒，不排除有人私自飼養，如果找到違規飼主將依法開罰。

此外，吳秀真表示，野生動物具一定攻擊性，民眾如果發現要打電話通報警方，並盡量遠離狒狒，不要擅自靠近或試圖捕捉。（編輯：李明宗）1120323

#東非狒狒
#桃園
#野生動物保育法
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