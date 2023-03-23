東非狒狒行蹤路線圖曝光 桃園平鎮圍捕未果疑往新屋[影]

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桃園市平鎮區鎮興里長黃志杰23日說，一隻狒狒已在平鎮12天，僅採食蔬果、未傷害人，但圍捕未果，現可能已逃到新屋區。（中央社製圖）

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（中央社記者葉臻、郭宣彣桃園23日電）桃園市平鎮區鎮興里長黃志杰今天說，一隻 東非狒狒 東非狒狒小百科 特徵：毛色為橄欖色，臉部黑色無毛，雄性的頸部及肩膀的毛較長，也比較強壯，口鼻部延長，有點像狗，尾巴成倒U形

習性：群居動物，每群的大小通常為30-60隻，雄性的狒狒藉由打架及結盟來決定彼此的階級，通常在地面活動，也會爬樹

地理分布：非洲馬利、衣索比亞、坦尚尼亞北部，主要棲息於大草原、草地、開闊的林地、石礫山地等區域 資料來源：台北市立動物園 看更多 關閉 已在平鎮12天，僅採食蔬果、未傷害人，但圍捕未果，現可能已逃到新屋區；媒體報導狒狒疑從六福村脫逃，但六福村否認。

桃園市政府動物保護處說，已派員前往，先備妥誘捕籠，視狀況由獸醫以吹箭方式進行；經查桃園沒這隻狒狒的登記，可能由其他邊界縣市棄養或越界逃入。

黃志杰上午告訴中央社記者，10日就有工廠發現狒狒行蹤，他在18日接獲里民通報，聯絡六福村獸醫圍捕。

媒體報導，狒狒疑從六福村脫逃；一名協助圍捕人員表示，狒狒不怕人，但一看到六福村獸醫就逃跑，而這隻狒狒站起來約110公分高，體重約20公斤。

黃志杰說，狒狒目前沒傷害人或動物，僅在里內採食蔬果，圍捕過程狒狒一聽到麻醉槍聲就逃跑，目前還沒抓到，他也依里民通報現蹤地點繪製狒狒逃跑地圖，據最新通報，狒狒已逃到新屋梅高路3段附近。

六福村告訴中央社記者，18日接獲通報有狒狒逃離並請求支援誘捕，並被詢問是否為園區內狒狒，園區同步盤查後確認無狒狒脫逃，基於友好立場及有誘捕動物經驗，派員到現場協助。

六福村說，六福村獸醫穿上制服前往誘捕，一度看到狒狒行蹤，但還沒誘捕成功，目前持續放置誘捕籠誘捕。

根據六福村於社群網站臉書（Facebook）介紹，雄性東非狒狒會藉打架決定彼此階級，脾氣也較凶狠。（編輯：李明宗）1120323

一隻東非狒狒現蹤桃園平鎮，平鎮區鎮興里長黃志杰和守望相助隊圍捕。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 112年3月23日