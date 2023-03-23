林務局：民眾不得私養狒狒 全台僅3間動物園有飼養

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東非狒狒出沒桃園，林務局23日表示，狒狒是保育類動物，民眾不得私養。圖為台北市立動物園的東非狒狒。（圖取自愛台北市政雲服務網頁cloud.taipei）

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（中央社記者曾以寧台北23日電）東非狒狒出沒桃園，來源受各界關注。林務局今天表示，狒狒是保育類動物，民眾不得私養，全台灣目前有台北動物園和六福村登記飼養東非狒狒，壽山動物園則有其他種狒狒。

東非狒狒 東非狒狒小百科 特徵：毛色為橄欖色，臉部黑色無毛，雄性的頸部及肩膀的毛較長，也比較強壯，口鼻部延長，有點像狗，尾巴成倒U形

習性：群居動物，每群的大小通常為30-60隻，雄性的狒狒藉由打架及結盟來決定彼此的階級，通常在地面活動，也會爬樹

地理分布：非洲馬利、衣索比亞、坦尚尼亞北部，主要棲息於大草原、草地、開闊的林地、石礫山地等區域 資料來源：台北市立動物園 看更多 關閉 出沒桃園市，桃園市政府農業局表示，已派員前往捉捕，不排除有民眾私自飼養，如果找到違規飼主，將依野生動物保育法罰新台幣1萬元到5萬元。

行政院農業委員會林務局告訴中央社記者，目前全台登記飼養狒狒的動物園，包含台北巿立動物園有10隻東非狒狒，六福村有150隻草原狒狒、8隻阿拉伯狒狒、5隻東非狒狒；壽山動物園沒有飼養東非狒狒，但有長鬃狒狒和阿拉伯狒狒。

林務局指出，目前靈長目狒狒屬所有物種在國際上都是保育類，台灣也將其列入保育類野生動物名錄；依野生動物保育法第18條規範，須基於學術研究或教育目的，經中央主管機關許可，才可飼養，一般民眾不得私自飼養。

林務局說明，野保法也規定，瀕臨絕種及珍貴稀有野生動物於飼養繁殖中應妥為管理，不得逸失；如有逸失時，所有人或占有人應自行或報請當地主管機關協助圍捕，違者可處1萬到5萬元罰鍰。

林務局指出，從新聞照片來看，脫逃的這隻是否為東非狒狒還有待確認，需要等抓到之後才能釐清；林務局目前尚未接到接到地方政府通報需要協助這則狒狒逃脫案，若地方政府提出相關需求，將會盡力協助。（編輯：管中維）1120323