桃園狒狒台鐵富岡基地現蹤 身手矯健不缺食物難搜捕

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桃園市政府農業局27日表示，將利用誘捕方式全力搜捕狒狒，但因狒狒也會從當地土地公廟或墳墓的祭祀品獲得食物，不虞匱乏飲食再加上敏捷行動力，都增加了搜捕難度。（桃園市政府農業局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年3月27日

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市狒狒出沒，桃園市政府農業局今天持續進行追捕行動，目前狒狒出沒地點在楊梅富岡地區，不過農業局表示，由於狒狒的飲食並不匱乏，再加上行動敏捷，增加搜捕難度。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起由桃園市政府農業局接力追捕，並成立「桃園市抓狒戰情室」，由於狒狒身手矯健，雖然陸續有民眾目擊，但仍未搜捕成功。

農業局表示，今天將利用誘捕方式全力搜捕，不過經諮詢專家也認為的確有難度，原本計畫利用放置香蕉等狒狒喜愛的食物當誘餌，但因為狒狒也會從當地土地公廟或墳墓的祭祀品獲得食物，不虞匱乏飲食再加上敏捷行動力，都增加了搜捕難度。

農業局指出，目前狒狒停留在楊梅富岡地區，已掌握出沒熱區，同時出動空拍機作業，另外也有民眾在臉書發文指出，狒狒出現在台鐵富岡車輛基地，農業局將延續追捕行動，若接獲民眾通報訊息，也將由專業人員趕往現場處理，早日將狒狒帶回。（編輯：方沛清）1120327