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狒狒多日搜捕未果 林務局：會跑會鑽難以跟上

2023/3/26 18:44（3/26 19:30 更新）
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桃園市農業局人員26日持續搜捕狒狒搜捕行動，若接獲民眾通報案件將立即前往，並針對現場廢墟空屋加強搜尋，目前仍以楊梅區民有路附近往新屋區方向搜尋。（桃園市農業局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年3月26日
桃園市農業局人員26日持續搜捕狒狒搜捕行動，若接獲民眾通報案件將立即前往，並針對現場廢墟空屋加強搜尋，目前仍以楊梅區民有路附近往新屋區方向搜尋。（桃園市農業局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年3月26日
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（中央社記者曾以寧台北26日電）桃園市10日起有狒狒出沒，但多天來搜捕未果。林務局說明，狒狒不像獼猴會爬到樹上，且在野外本來就以在地面跑為主，擅於利用石縫等地形躲藏，鑽的速度和方向都讓人難以跟上。

桃園市平鎮區10日起有狒狒出沒，平鎮區鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起桃園市農業局接力追捕但仍未搜捕成功，昨天出動搜捕以來最大規模圍捕，但仍被逃脫。桃園市農業局今天加派2組人馬持續搜捕行動，行動聚焦在廢棄空屋。

行政院農委會林務局保育組科長鄭伊娟今天告訴中央社記者，狒狒在野外活動就是以地面奔跑為主，不像台灣獼猴會爬到樹上，且狒狒擅長利用石縫等地形躲藏，鑽的速度和方向讓人難以跟上；動物園裡就常設計水管、石頭、堆疊物等構造讓牠們躲藏、活動，但是一旦跑進人住的空間，就可能躲進農家倉庫等設施。

鄭伊娟表示，這幾天與桃園市政府聯繫，發現這隻狒狒真的跑很快，即使搜捕人員在民眾通報後5至10分鐘趕到現場，也已經找不到牠。

林務局透過臉書指出，可以從臉與身形分辨狒狒和台灣獼猴，目前逃逸的狒狒臉部為黑色，身體黑色面積較廣且較為魁梧；台灣獼猴臉部為粉膚色，具淡灰色的毛髮與圓潤的身形，與狒狒差異甚大。

林務局提醒，狒狒為靈長類中較具攻擊性的物種，且有銳利犬齒，如果遇到，不要與牠眼神對視、尖叫或轉過身奔跑，也不要露齒微笑（露齒對狒狒來說是威嚇），以免激怒狒狒，若手中有食物應立即放下，緩慢離去，並撥打1999通報地方政府。（編輯：張雅淨）1120326

#狒狒
#東非狒狒
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