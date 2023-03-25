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狒狒出沒桃園
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狒狒出沒桃園2/17
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狒狒出沒以來最大規模圍捕 空拍機搜索因雨暫停

2023/3/25 17:48（3/25 21:52 更新）
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桃園市近日有狒狒出沒，農業局及社區巡守隊25日在民眾目擊狒狒出沒的新屋、楊梅一帶追捕，目前仍未搜捕成功。中央社記者葉臻攝 112年3月25日
桃園市近日有狒狒出沒，農業局及社區巡守隊25日在民眾目擊狒狒出沒的新屋、楊梅一帶追捕，目前仍未搜捕成功。中央社記者葉臻攝 112年3月25日
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（中央社記者葉臻桃園25日電）桃園市有狒狒出沒，市府農業局說，今天出動搜捕以來最大規模圍捕，數度看到狒狒，但仍被牠逃脫，晚間因為下大雨，將不會用空拍機搜索。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起由桃園市政府農業局接力追捕；由於狒狒身手矯健，雖然陸續有民眾目擊，但到現在仍未搜捕成功。

農業局今天傍晚向中央社表示，上午接獲通報，狒狒出沒在新屋區和楊梅區民有路附近，也有住在楊梅區民生街338巷附近的民眾，發現狒狒爬進家中倉庫偷吃地瓜，甚至還外帶離開。

農業局說，這隻狒狒起初在平鎮出沒時，曾與六福村的獸醫對峙，當時獸醫發射過兩次麻醉槍、但沒有射到，狒狒卻因此受到驚嚇，後來只要看到人都會害怕，也因此與人離得比較遠、不易接近捕捉。

農業局說，由於觀察到狒狒大多出沒在楊梅、新屋一帶，今天出動搜捕以來最大規模、約80名人力進行圍捕，在新屋長祥宮集結後，分頭進行地毯式搜索，數度有隊員看到狒狒，但都被牠逃脫；任務在下午5時結束，因天候不佳下大雨，晚上不會再用空拍機搜索。

農業局評估，狒狒平衡感不好，晚上可能不會在樹上過夜，因此原本用空拍機在高處尋找，現在改以地面搜索為主，尤其這幾天若下大雨，涵洞等可以躲雨處也是找尋重點。

有參與搜捕任務的巡守隊員向中央社表示，組隊找狒狒勞師動眾，有些隊員是從外地來的，對當地路也不熟，盲找效果不大，建議應該善用村里通報系統，民眾發現狒狒時回報里長，再由區公所派專業人員來捕捉。

對此，農業局表示，狒狒有攻擊性，在路邊逃竄也可能造成民眾生命安全疑慮，主動出擊捕捉有必要性，今天是因為規劃用圍捕的方式，才動員較多人力。（編輯：張銘坤）1120325

桃園市農業局表示，由於觀察到狒狒大多出沒在楊梅、新屋一帶，25日出動搜捕以來最大規模、約80名人力進行圍捕，在新屋長祥宮集結後，分頭進行地毯式搜索，數度有隊員看到狒狒，但都被牠逃脫；任務在下午5時結束，因天候不佳下大雨，晚間不會再用空拍機搜索。中央社記者葉臻攝 112年3月25日
桃園市農業局表示，由於觀察到狒狒大多出沒在楊梅、新屋一帶，25日出動搜捕以來最大規模、約80名人力進行圍捕，在新屋長祥宮集結後，分頭進行地毯式搜索，數度有隊員看到狒狒，但都被牠逃脫；任務在下午5時結束，因天候不佳下大雨，晚間不會再用空拍機搜索。中央社記者葉臻攝 112年3月25日
#桃園市政府農業局
#黃志杰
#楊梅區民有路
黃志杰
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