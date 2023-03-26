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狒狒出沒桃市續搜捕 楊梅往新屋方向廢屋列重點

2023/3/26 11:27（3/26 11:56 更新）
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桃園市農業局表示，26日已加派2組人馬持續進行狒狒搜捕行動，若接獲民眾通報案件將立即前往，並針對現場廢墟空屋加強搜尋，目前仍以楊梅區民有路附近往新屋區方向搜尋。（桃園市農業局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年3月26日
桃園市農業局表示，26日已加派2組人馬持續進行狒狒搜捕行動，若接獲民眾通報案件將立即前往，並針對現場廢墟空屋加強搜尋，目前仍以楊梅區民有路附近往新屋區方向搜尋。（桃園市農業局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年3月26日
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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市有狒狒出沒，桃園市農業局表示，今天加派2組人馬持續搜捕行動，考量下雨天候不佳，狒狒也許會躲在廢墟，仍以楊梅區民有路附近往新屋區方向搜尋，行動聚焦廢棄空屋。

桃園市平鎮區10日起有狒狒出沒，平鎮區鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起桃園市農業局接力追捕但仍未搜捕成功，昨天出動搜捕以來最大規模圍捕，但仍被逃脫，昨晚因為大雨，暫停用空拍機搜索。

農業局上午表示，今天將持續昨天的追捕行動，一早已加派2組人馬在昨日追捕現場附近待命搜尋，若接獲民眾通報案件將立即前往，並且針對現場廢墟空屋加強搜尋。

農業局指出，目前仍以楊梅區民有路附近往新屋區方向搜尋，但因下雨天候不佳，考量脫逃的狒狒也許會躲在廢墟裏面躲雨，因此會以廢棄空屋為搜尋重點。（編輯：戴光育）1120326

桃園市農業局表示，26日加派2組人馬持續進行狒狒搜捕行動，考量下雨天候不佳，狒狒也許會躲在廢墟，仍以楊梅區民有路附近往新屋區方向搜尋，行動聚焦廢棄空屋。（桃園市農業局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年3月26日
桃園市農業局表示，26日加派2組人馬持續進行狒狒搜捕行動，考量下雨天候不佳，狒狒也許會躲在廢墟，仍以楊梅區民有路附近往新屋區方向搜尋，行動聚焦廢棄空屋。（桃園市農業局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年3月26日
#桃園市農業局
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黃志杰
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