六福村清點東非狒狒 沒減少還比原呈報數多一隻

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

東非狒狒出沒桃園市遭質疑是從六福村逃跑，新竹縣政府23日派員會同林務局新竹林區管理處人員一同至六福村動物園查察狒狒飼養狀況，並檢查安全防護設施，沒有發現可能逃逸的漏洞。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）東非狒狒出沒桃園市遭質疑是從六福村逃跑，竹縣府今天表示，今天下午與林務局前往六福村實地了解飼養狀況，並檢查安全防護設施設置，沒有發現可能逃逸的漏洞。

新竹縣政府今天透過新聞稿指出，竹縣依野生動物保育法登記有案的有150隻草原狒狒、8隻阿拉伯狒狒、5隻東非狒狒，皆屬於財團法人莊福文教基金會（六福村動物園）飼養，今天傳出有桃園市平鎮區有狒狒遊蕩，派員會同林務局新竹林管處人員，一同至六福村動物園查察狒狒飼養狀況。

縣府表示，由於園區狒狒飼養及活動場域面積很寬廣，狒狒不時移動，也有相關設施及遮蔽物，於清點數量有其難度，當下難以準確點數，因此園區管理人員陸續確認，並將清查的種類數量報縣府。

縣府說，同時也了解飼養場域安全防護設施狀況，在檢查後沒有發現可能逃逸的漏洞，也請園方加強園區動物的飼養管理工作。

六福村向中央社記者表示，園內靈長類共有15大類，現有327隻，其中，狒狒有2種，東非狒狒與阿拉伯狒狒，去年向政府相關單位呈報的數量各是155隻和8隻，今天實際清點確認，東非狒狒共有156隻，阿拉伯狒狒有8隻。

六福村說，由於實際數量會隨著動物的生老病死等因素而有所消長，以致實際飼養數字會跟每年呈報的數字有所差異，但基本上今天下午的清點結果沒有太大落差。

狒狒出沒桃園，牠的物種從「東非狒狒」一度被修改為「豚尾狒狒」。桃園市農業局今天傍晚表示，隨著可供辨識照片增加，專家再次鑑定後確認物種為「東非狒狒」。（編輯：張銘坤）1120323