狒狒出沒桃園 熱成像儀空拍機搜捕一夜沒找到
2023/3/24 10:56（3/24 13:21 更新）
近日有狒狒出沒桃園市，桃園市政府農業局表示，資訊混亂、搜索困難，23日晚間利用熱成像儀空拍機搜捕。 （桃園市農業局提供） 中央社記者葉臻傳真 112年3月24日
（中央社記者葉臻桃園24日電）近日有狒狒出沒桃園市，桃園市政府農業局表示，資訊混亂、搜索困難，昨天晚間利用熱成像儀空拍機搜捕，但未發現狒狒，今天將動用警方監視錄影系統加強派員持續搜捕。
桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，狒狒疑已逃往新屋區。
桃市府動物保護處長王得吉今天對媒體表示，昨天在平鎮和新屋大規模搜索，並備好殺傷力不會太強、自製氣壓式麻醉槍，但未找到狒狒；今天將動用警方、民政區里系統等加強通報機制。
王得吉說，目前困難在於資訊非常混亂，狒狒最後出現時間點不一致，呼籲市民如果看到狒狒，第一時間通報1999，以利後續追蹤；後續如果抓到狒狒，已與行政院農業委員會林務局安排運送到安置地點。（編輯：李明宗）112032
近日有狒狒出沒桃園市，桃園市政府農業局23日夜間利用熱成像儀空拍機搜捕，試圖找到狒狒。（桃園市農業局提供）中央社記者葉臻傳真 112年3月24日
（中央社製圖）
近日有狒狒出沒桃園市，桃園市農業局23日夜間搜捕，但未找到狒狒蹤跡，呼籲市民如果看到狒狒，第一時間通報1999，以利後續追蹤。（農業局提供） 中央社記者葉臻傳真 112年3月24日
近日有狒狒出沒桃園市，市府農業局23日夜間利用熱成像儀空拍機搜捕，並備好自製麻醉槍。（桃園市農業局提供）中央社記者葉臻傳真 112年3月24日
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