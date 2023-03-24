狒狒疑逃至桃園新屋 動保人員撲空夜間持續搜索
2023/3/24 16:58（3/24 18:34 更新）
近日有狒狒出沒桃園市，有民眾24日上午在台66線新屋交流道橋下看見狒狒從草叢竄出、穿越馬路，動保人員到場搜捕。（桃園市動保處提供）中央社記者葉臻傳真 112年3月24日
（中央社記者葉臻桃園24日電）近日有狒狒出沒桃園市，陸續有民眾在新屋區目擊狒狒身影。桃園市動物保護處今天說，獲報後趕往現場搜捕，但都沒發現狒狒，目前在新屋楊梅交界的高鐵鐵軌附近以空拍機搜索中。
桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，現由桃園市政府農業局追捕中。今天上午有民眾在台66線新屋交流道橋下遇見狒狒從草叢竄出、穿越馬路，下午也有人在新屋埔頂國小附近看見狒狒。
桃市府動物保護處長王得吉傍晚向中央社表示，上午10時許接獲民眾通報，在台66線新屋交流道附近看見狒狒，下午近2時也有民眾通報在新屋埔頂國小附近看見狒狒，但搜捕人員兩次到場都沒有找到狒狒。
王得吉說，由於狒狒移動速度很快，民眾當下也來不及拍照，目前評估已經往高鐵桃園站附近逃竄，搜捕人員依據線索，在新屋、楊梅交界的高鐵鐵軌附近，以空拍機進行搜索中；今天出動約15名人力搜捕狒狒，截至目前尚未發現狒狒蹤影，晚間會持續利用熱成像儀空拍機搜捕。（編輯：張銘坤）1120324
影片來源：CNA 北部地方組
近日有狒狒出沒桃園市，陸續有民眾在新屋區目擊狒狒身影。（中央社製圖）
近日有狒狒出沒桃園市，陸續有民眾在新屋區看到狒狒身影，桃園市政府動物保護處獲報後趕往現場搜捕。（桃園市動保處提供）中央社記者葉臻傳真 112年3月24日
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