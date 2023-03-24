桃市成立抓狒戰情室 縮小範圍新屋頭洲地區搜尋

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（中央社記者葉臻桃園24日電）近日有狒狒出沒桃園地區。桃園市政府農業局今天說，已組成橫向聯繫的LINE群組「桃園市抓狒戰情室」，隨時掌握通報訊息出動，今晚將縮小範圍以新屋頭洲地區優先搜尋。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，現由桃園市政府農業局接力追捕中。

桃園市農業局晚間新聞稿表示，今天持續在新屋、平鎮等面積約5000公頃地區進行搜尋，並由各區田間調查員針對農作物成熟區進行全面搜捕，也與新竹縣建立通聯機制；晚間預定縮小範圍，以新屋頭洲地區優先，並持續用3組以上的「空拍高解析度熱成相儀」再次搜尋。

農業局也說，桃園市政府已組成橫向聯繫的LINE群組「桃園市抓狒戰情室」，其中包含警察、消防、民政、農業、新聞及動保等局處窗口，由副市長蘇俊賓辦公室督導，農業局長陳冠義擔任指揮官，隨時掌握通報訊息、立即出動。（編輯：孫承武）1120324