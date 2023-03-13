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獼猴不能當寵物養 北市動保處：違者猴財兩失

2023/3/13 15:29（3/13 15:51 更新）
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行政院農委會111年公告禁止飼養台灣獼猴。台北市動保處13日提醒，符合資格的飼養者應於3月31日前完成登記。違者遭查獲將「猴、財兩失」，面臨罰鍰與沒入獼猴的處分。（台北市動保處提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月13日
行政院農委會111年公告禁止飼養台灣獼猴。台北市動保處13日提醒，符合資格的飼養者應於3月31日前完成登記。違者遭查獲將「猴、財兩失」，面臨罰鍰與沒入獼猴的處分。（台北市動保處提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月13日
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（中央社記者黃麗芸台北13日電）行政院農委會去年公告禁止飼養台灣獼猴，台北市動保處今天提醒，即使符合資格的飼養者也應於今年3月底前完成登記，違者遭查獲將「猴、財兩失」，面臨罰鍰與沒入獼猴的處分。

台北市動物保護處今天發布新聞稿指出，農委會於民國111年9月30日公告台灣獼猴為「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」政令，若民眾有私養來源不明獼猴，應於去年11月30日前主動送交動保處；符合公告資格的飼養者，應在今年3月31日前完成登記。

動保處說明，農委會公告飼養獼猴需登記一事，除提醒飼主善盡飼養照顧責任，更是要維護動物福利與權益。

動保處指出，凡符合「108年1月9日前依野生動物保育法規定登記備查有案」等飼養資格者，務必在今年3月31日前向動保處申請登記備查，才能合法飼養獼猴；若查獲未完成登記者，將依動物保護法規定處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，並得沒入。

動保處表示，被私養的獼猴多半是來源不明的幼猴，但當獼猴約4歲性成熟後將有生理、心理上的變化，被棄養機會增加，造成人猴衝突事件層出不窮。

動保處強調，獼猴有傳播結核病、狂犬病及疱疹病毒等人畜共通疾病疑慮，一旦咬傷人或脫逃到人類生活環境中，不僅威脅民眾生命財產，也會造成生態環境的破壞，實在不能輕忽。（編輯：蕭博文）1120313

#動保處
#農委會
#台灣獼猴
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