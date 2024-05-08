小貓熊美可病逝 北市動物園盼「未來」承接使命

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）台北市立動物園今天表示，園內許多小貓熊的母親「美可」因罹患淋巴癌病逝，來自日本的小貓熊「未來」今天亮相，期許牠承接「美可」的使命，繼續為族群保育貢獻心力。

「美可」與「歡歡」、YAYA於2014年自中國福州大熊貓研究交流中心來到台灣，是園內許多個體的親代，日前赴日本東京多摩動物公園的「可頌」便是「美可」與「歡歡」產下。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，高齡15歲的「美可」去年5月進行例行健康檢查時，經電腦斷層掃描發現腹腔有腫大的淋巴腫瘤，僅管持續以類固醇治療，仍在今年4月追蹤檢查時，發現腫瘤增大並擴散到其他臟器，最終不敵病魔，本月1日因心臟衰竭離世。

動物園表示，感謝「美可」10年來帶給民眾許多歡樂時光，更感謝牠一生繁衍出眾多後代，堪稱小貓熊界的典範。

此外，動物園指出，去年底來自日本濱松市動物園的「未來」已通過檢疫，並與園內發情個體配對近4個月的時間，在今天正式亮相，保育員將視狀況逐步延長牠在戶外活動場探索環境的時間，同時開放室內空間讓牠自由進出。

動物園表示，依照過往經驗，預計6月後「未來」就能穩定適應環境，屆時會讓牠和「可樂果」輪流使用戶外活動場，民眾若路過溫帶動物區桉樹林區旁，不妨停留下來看看。

動物園表示，園內目前照養有12隻小貓熊，期許「未來」能承接「美可」使命，拓展族群個體數量及遺傳多樣性。（編輯：蕭博文）1130508