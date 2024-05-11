馬來虎亮相北市動物園 限量紀念品帶回家

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（中央社記者陳怡璇台北11日電）遠從法國來台的2隻馬來虎Shima和Serikin入住北市動物園，今天正式亮相，個性一動一靜；動物園表示，這是為馬來虎保育再添新章，也準備限量紀念小物讓民眾帶回家。

北市動物園表示，3月1日從法國Le Parc des Félins貓科園抵達台灣的馬來虎，在經過2個多月檢疫與適應，今天正式與大家見面。

動物園指出，首次加入全球馬來虎域外保育計畫，以維持該物種族群數量與遺傳多樣性，協助建立並串聯亞洲衛星族群；長期支持動物園保育工作的台灣虎航，也宣布持續支持動物園動物認養計畫。

動物園指出，Shima和Serikin入住熱帶雨林區，對新環境與保育員逐漸適應，照養團隊也決定開始讓個性較為放鬆的Shima先至戶外活動場探索。Shima個性較活潑勇敢，對環境適應力強，剛搬進熱帶雨林區就能與保育員建立良好互動。對於各種行為豐富化玩具也都接受度非常高，像是紅毛猩猩使用過的麻布袋，Shima光是聞到氣味就非常興奮。

動物園說，保育員只將麻布袋一角塞進Shima的室內場地，Shima便立刻叼走撕扯麻布袋，對於玩具非常滿意；而Serikin則是較內向謹慎，剛到新環境之後會在自己覺得安心的地方窩著，仔細觀察周遭與人類的移動。

即便如此，Serikin對新鮮的事物也充滿好奇心，對於保育員為行為豐富化而放進紙箱中的食物，Serikin會小心拆解、慢慢享受過程再大塊朵頤。

動物園提醒，馬來虎今天起正式與大家見面，然而牠們是安靜而優雅的動物，提醒大家走路過保持安靜，說不定會發現馬來虎也正默默觀察遊客。

為慶賀北市立動物園建園110週年，今天遊客服務中心會提供1100份的馬來虎學習單，完成學習單或與大門廣場區的「野貓保育聯盟宣言」拍照合影，並在自己臉書上標註「#台北市立動物園建園110週年」，就有機會獲得馬來虎限量紀念小物。

動物園園長諶亦聰表示，馬來虎分布於馬來半島的泰國南部與馬來西亞境內的森林與灌叢，受到棲地破碎化、棲地消失、人虎衝突、路殺與盜獵等因素，馬來虎的野外族群數量持續下降，目前是國際自然保育聯盟（IUCN）紅皮書列名的極危（CR）物種。（編輯：方沛清）1130511