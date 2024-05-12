北市動物園雙峰駱駝「煙雨」食慾差 腎功能受損

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）台北市立動物園雙峰駱駝「煙雨」去年才重返家族，近期健康亮起紅燈，園方觀察到牠食慾低落，檢查後發現腎臟功能受損，保育員、獸醫團隊正竭盡全力治療。

「煙雨」在2012年5月10日出生時，獸醫師發現牠前肢交叉（剪刀腳），園方因此採取人工哺育，並在牠長大後安排入住兒童動物區，方便繼續復健及日常照護，直到去年考量雙峰駱駝為社群性動物，決定讓牠搬回駱駝展場，在闊別10年後重新與家族成員團聚。

不過，動物園昨天在臉書（Facebook）發文表示，「煙雨」從3月4日開始出現食慾降低及挑食的狀況，儘管保育員持續嘗試不同食譜，都無法提高牠進食的意願，獸醫團隊觀察一段時間仍不見起色，便為牠進行鎮靜檢查。

動物園指出，檢查結果發現「煙雨」的白血球數量及腎功能指數偏高，顯示有感染跡象。經過治療，牠的白血球數量雖回到正常值，但腎臟功能受損程度已無法恢復，身體因此持續虛弱。

動物園表示，治療期間，獸醫團隊曾積極諮詢南非大動物獸醫等專家，集眾人之力持續努力醫治、不斷調整照養方式，並由「煙雨」熟悉的保育員親手餵食、鼓勵牠多外出曬太陽，只是牠的精神及食慾仍未有明顯改善，令人擔心。

貼文發布後，網友紛紛留言幫「煙雨」加油打氣，並祝福牠早日康復。（編輯：戴光育）1130512