北市動物園閒置地將成海洋館 兼具生態與觀光功能

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）台北市動物園園外服務中心拆除後的空地，將由民間投資打造成兼具主題酒店、酒店式公寓及商場的海洋教育園區，預估可創造政府財務效益約新台幣21.24億元、1300個就業機會。

台北市立動物園園長諶亦聰表示，動物園在民國75年從圓山遷到木柵，其中園外服務中心自104年歷經Zoo Mall拆除後，一直以保育公園形式提供遊客休憩。

這處用地108年起採促參法第46條民間自提方式辦理招商，期間經歷疫情、物價通膨等因素流標，終於在112年重新招商後，順利找到適合的投資人，暫定118年捷運南環段完成地下共構工程後交地予投資人建設，於122年正式營運。

動物園說，未來這塊座落於動物園入口西側的基地，將規劃興建海洋生態園區作為本業設施，包含動植物教育展示空間、教學展演空間及相關附屬設施等；其他附屬事業設施包括主題酒店、酒店式公寓及商場。

動物園指出，本案民間機構的投資金額約新台幣45億元，許可期間50年，預估約可創造1300個就業機會、政府財務效益約21.24億元，包括開發權利金、營運權利金、土地租金及相關稅收等。

台北市政府今天舉行「台北市政府徵求民間自行規劃申請參與投資生態主題園區及周邊停車場案（BOT/OT）」簽約典禮」，由副市長林奕華與台北數位海洋生態娛樂開發股份有限公司董事長字維新共同簽署投資契約。

林奕華受訪時表示，基地緊鄰捷運文湖線及貓空纜車外，捷運環狀線南環段Y01站也設在這裡，而文山區一直沒有大型飯店、無法讓遊客久留，使動物園人潮集中在白天。盼未來打造日間、夜間場館，將部分夜間動物及物種移至生態園區周邊空間，讓遊客晚上也可來看動物，疏散人流車流，或來場兩天一夜小旅行。

動物園補充，本案BOT基地共2處，台北數位海洋生態娛樂公司於基地一將導入海琉館、海洋生態主題酒店、海洋生態主題商業區；基地二則建置虛擬動物園區及花園廣場；OT基地共3處，包括河濱高灘地堤外停車場、木柵機廠停車場及基地一地下空間。

其中，海琉館、海洋生態主題將以全球永續為概念設計、強調保護地球重要性，配合北市府推動三貓計畫2.0，也就是「貓空、貓纜、動物園大貓熊」發展計畫，結合數位科技及文化海洋元素，可望帶給遊客創新體驗，形塑門戶樞紐並帶動文山地區經濟發展。（編輯：李錫璋）1130513