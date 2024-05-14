北市再添石虎龍鳳胎 頭好壯壯將成野外生力軍

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（中央社記者陳怡璇台北14日電）北市動物園宣布石虎保育再添喜訊，野生動物收容中心雌性石虎「春捲」再度產下2隻寶寶，現已2個月大的「捲心餅」及「捲心麵」未來將野放，成為野外石虎族群生力軍。

北市動物園今以新聞稿表示，透過林業與自然保育署野生動物救傷收容平台，與生物多樣性研究所合作石虎保育繁殖計畫，收容個體「春捲」與「阿給」今年再度成功配對。

「春捲」3月16日順利產下「捲心餅」及「捲心麵」2隻石虎寶寶，2個月大的石虎寶寶已完成初次健檢，未來將進入野放系統，成為野外石虎族群的生力軍。

動物園園長諶亦聰表示，雌性石虎「春捲」與「阿給」配對的第2胎，依動物園呼名慣例從母取名，保育員為兩個寶寶取名「捲心餅」及「捲心麵」。

考量「春捲」已有成功育幼經驗，保育員這次多提供了鋪毛巾的紙箱和木頭巢箱，讓「春捲」自行挑選產房，沒想到機警的「春捲」最後竟選擇在角落的盆栽裡生產，完全避開了保育員想像中可以記錄到難得影像的地點。

動物園表示，「春捲」母性很好，寶寶順利成長，4月2日寶寶睜開眼，會搖搖晃晃爬行到處探索；1個月大時走得更穩、彼此會扭打玩耍，也能自己爬進盆栽。4月25日獸醫與保育員先將「春捲」隔開後，為寶寶們進行第一次形質測量並確認性別，結果喜聞龍鳳胎，「捲心餅」是雄性、體重805g，石虎「捲心麵」是雌性、體重714g，都頭好壯壯。

動物園表示，自2020年與農業部生物多樣性研究所及屏東科技大學野生動物收容中心合作，共同啟動石虎保育繁殖計畫，陸續繁殖了8隻個體，已有5隻個體進入野放系統。

而「春捲」去年生的龍鳳胎「捲心菜」及「捲心酥」已於今年4月野放回野外；「捲心餅」及「捲心麵」也將在他們4個月大後前往生多所進行野放前訓練，之後回到野外為域內族群貢獻繁殖力。

此外，動物園也感謝和泰集團運用其本業車輛資源，參與救助臺灣珍貴稀有保育類野生動物，合作計畫即將邁入第4年，今年適逢動物園建園110周年，和泰集團特別捐贈「和泰17號TOYOTA COROLLA CROSS」車輛，以實際行動支持動物園執行本土瀕危物種救傷、野放及保育教育工作。

和泰汽車董事長黃南光代表致贈車輛給動物園，並邀請以第一批野放的石虎「虎力旺」、「虎力秀」為吉祥物原型的「虎力」一起回到動物園，期許每一隻進入野放系統的小石虎，都能順利在野外活出精彩「虎」生。（編輯：張銘坤）1130514