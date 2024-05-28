北市動物園歐亞水獺萌萌雙寶將滿1歲 搬到戶外展區

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）台北市動物園表示，歐亞水獺兄弟「萌肉球」和「萌肉條」已獨立生活，搬至台灣動物區戶外活動場，但還在適應環境，提醒參觀時不要打擾，否則牠們可能就不再利用此角落。

北市動物園表示，每年5月的最後一個星期三是世界水獺日，今年為5月29日，除了邀請大家來園歡慶世界水獺日，2019年底透過林業及自然保育署的救傷收容計畫，從金門來到動物園的「金萌」，去年7月誕下的2隻寶寶即將滿1歲，開始獨立生活。

動物園說，歐亞水獺寶寶「萌肉球」和「萌肉條」搬進台灣動物區，但還在適應新環境及跟保育員培養默契，且因歐亞水獺為夜行性動物，白天大多在活動場左側的巢穴中休息，遊客可透過玻璃窗看到兄弟倆擠在一起睡覺的萌樣。

動物園提醒遊客，參觀時務必降低音量，不要敲打玻璃、拍照不要開手電筒或閃光燈，以免初來乍到的「萌肉球」和「萌肉條」在休息時受到打擾與驚嚇，認為這個角落令人不安心就再也不來了，屆時想見到這對歐亞水獺兄弟也會變得困難。

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動物園長諶亦聰表示，歐亞水獺在陸域保育類野生動物名錄中已被列為瀕臨絕種風險等級，受到土地快速開發建設、氣候異常、人為活動等干擾，導致自然棲地縮減、水道阻隔、汙染、路殺及遊蕩動物威脅。

動物園特別規劃多樣活動，希望能透過教育駐站、保母講古（Keeper's Talk）及趣味DIY，讓大家更了解歐亞水獺與牠們正面臨的困境，歡迎共襄盛舉。（編輯：李錫璋）1130528