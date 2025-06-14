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NSO室內樂歐巡前進立陶宛 樂迷自動起立鼓掌

2025/6/14 13:41
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（中央社記者趙靜瑜帕克魯奧伊斯市14日電）NSO室內樂歐巡13日在立陶宛帕克魯奧伊斯市展開第一場演出，樂團帶去立陶宛與台灣作曲家的音樂，現場樂迷安靜聆聽，演出結束還自動起立鼓掌，也讓樂團感到驚喜。

音樂會由NSO國家交響樂團小提琴家鄧皓敦、林芷卉，還有中提琴家陳猶白、大提琴家連亦先、豎琴家解瑄及單簧管家朱玫玲擔綱，演出場地為帕克魯奧伊斯莊園，距離立陶宛首都維爾紐斯約有2小時車程，團員全程趕路，到場之後立刻針對演奏廳音響做出各種調整，6名團員展現良好默契。

音樂會氣氛輕鬆，現場演出立陶宛作曲家波安尼茨「給單簧管與豎琴的隨想曲」以及瑙雅利斯「夢」，旋律優美充滿意境。帕克魯奧伊斯市長薩烏柳斯．瑪吉斯（Saulius Margis）表示，感謝樂團選擇到帕克魯奧伊斯市演出，聽見台灣愛樂選擇立陶宛作曲家創作表演，對於前來聆聽的樂迷來說，非常感動。

樂團帶去陳廷銓改編鄧雨賢的「望．雨．四．月」四重奏，並演出由客委會委託作曲家李元貞創作的「美濃之道」單簧管五重奏版本以及林京美「絃詠山林」為弦樂四重奏與豎琴創作，用音符刻畫台灣鄉間之美。聽眾聆聽過程相當專注，展現文化水準，結束時還全場自動起立鼓掌，也讓團員備受鼓勵。

安可曲則帶來「台東傳統歌謠」，氣氛動感熱烈，朱玫玲還隨樂音起立吹奏舞動，讓聽眾們感受到來自台灣的熱情。

立陶宛第4大城希奧利艾市市長阿圖拉斯．維素卡斯（Artūras Visockas）表示，感謝樂團來這裡表演，「NSO室內樂來到立陶宛的鄉間表演台灣民謠，兩者是個很美的結合，感謝駐立陶宛台灣代表處的邀請，帶給我們很美好的時光。」

維素卡斯表示，音樂把兩國人民連結在一起，明天樂團會回到首都維爾紐斯表演，「兩國將一步一步透過文化交流，雙邊越來越緊密。」

駐立陶宛代表王雪虹到場表示，能在立陶宛聽見NSO的演出，她非常高興，「以前在外交部工作時，國家音樂廳就離我們很近，下班後也會去聽NSO的音樂會。」王雪虹說，感謝樂團搭起橋梁，她才有機會邀請平常跟代表處互動的當地政要與商界人士前來欣賞，鞏固兩國情誼。

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王雪虹於音樂會後表示，外交部與文化部共同推動2025歐洲台灣文化年，透過文化很自然地把大家連結在一起，「2024年立陶宛大選，政權更迭，但外交工作就是一步一腳印，我主要的工作就是要讓雙邊關係能夠永續。很謝謝樂團來訪，讓代表處有機會邀請更多的在地人士建立情誼，更了解台灣。」

NSO持續進行巡演，今天將前往立陶宛瓦雷納聖彌額爾天使天主教堂演出。（編輯：張雅淨）1140614

王雪虹
立陶宛稱台立合作未達預期 駐立代表強調多元發展
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