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大都會博物館名作展開幕 總統盼故宮深耕地方與國際

2025/6/13 16:51（6/13 17:36 更新）
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「美國大都會博物館名作展」開幕記者會13日下午在台北國立故宮博物院第2展覽館舉行，總統賴清德（右4）出席與國立故宮博物院院長蕭宗煌（右3）、AIT美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）（右2）、美國大都會博物館展覽暨國際倡議副總監霍頓（Quincy Houghton）（左4）等貴賓一同比讚合影留念。中央社記者翁睿坤攝 114年6月13日
「美國大都會博物館名作展」開幕記者會13日下午在台北國立故宮博物院第2展覽館舉行，總統賴清德（右4）出席與國立故宮博物院院長蕭宗煌（右3）、AIT美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）（右2）、美國大都會博物館展覽暨國際倡議副總監霍頓（Quincy Houghton）（左4）等貴賓一同比讚合影留念。中央社記者翁睿坤攝 114年6月13日
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（中央社記者王寶兒台北13日電）美國大都會博物館典藏首度登台，明天起在首度啟用的故宮第二展覽館展出。總統賴清德表示，這對台灣意義重大，期許故宮除深耕地方也要深耕國際，不僅成為台灣的故宮，也成為世界的故宮。

賴總統今天出席「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」開幕記者會致詞感謝多方協助，如大都會博物館支持鎮館之寶來到台灣外，還有館方代表特別來台，包含展覽暨國際倡議副總監霍頓（Quincy Houghton）、策展人艾莫里（Dita Amory）以及「台灣的女兒」亞洲藝術部副主任馬唯中。

美國大都會博物館名作展同時為國立故宮博物院第二展覽館啟用展，賴總統表示，故宮是國家重要資產，不管是建館百年或是來台一甲子後，都需注入新生命，否則會如館如其名，「故、舊，還有其他意思在裡面。」過去擔任行政院長時，他的確也看到這個危機，因此核定新故宮計畫。

賴總統表示，新故宮計畫讓故宮正館能整建，也讓原有舊建築能改建為如今第二展覽館，還有建立行政中心、博物館群國際網絡中心等，「今天等於是來看成果的。」若硬要說自己對今天大都會博物館名作展有些幫助，就是當時核定新故宮計畫，呼籲全國民眾千萬別錯過這難得機會前來觀展。

賴總統勉勵故宮，未來也可以看看如大都會博物館等國際館所作法，故宮不僅要深耕地方也要深耕國際，要走進世界讓世界看見台灣，也要把世界帶進台灣，讓故宮不僅是台灣的故宮，也是世界的故宮。

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故宮院長蕭宗煌表示，感謝賴總統在2017年時核定新故宮計畫，第二展覽館啟用也象徵邁向百年新故宮里程碑。

「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」明天起至10月12日展出，地點在國立故宮博物院北部院區第二展覽館一樓特展廳。（編輯：張雅淨）1140613

#故宮
#賴總統
「從印象派到現代主義–美國大都會博物館名作展」開幕記者會13日在故宮博物院第2展覽館舉行，總統賴清德（圖）應邀出席致詞，邀請民眾把握機會共襄盛舉觀展。中央社記者翁睿坤攝　114年6月13日
「從印象派到現代主義–美國大都會博物館名作展」開幕記者會13日在故宮博物院第2展覽館舉行，總統賴清德（圖）應邀出席致詞，邀請民眾把握機會共襄盛舉觀展。中央社記者翁睿坤攝　114年6月13日
「美國大都會博物館名作展」開幕記者會13日下午在國立故宮博物院舉辦，展期從6月14日至10月12日，為大都會博物館首次來台展出重要典藏，精選38名藝術家的經典名作。中央社記者翁睿坤攝 114年6月13日
「美國大都會博物館名作展」開幕記者會13日下午在國立故宮博物院舉辦，展期從6月14日至10月12日，為大都會博物館首次來台展出重要典藏，精選38名藝術家的經典名作。中央社記者翁睿坤攝 114年6月13日
「從印象派到現代主義–美國大都會博物館名作展」14日將在故宮第2展覽館正式開展，13日下午舉辦開幕記者會，展品中包含法國印象派畫家雷諾瓦的知名作品「彈鋼琴的兩位少女」。中央社記者翁睿坤攝 114年6月13日
「從印象派到現代主義–美國大都會博物館名作展」14日將在故宮第2展覽館正式開展，13日下午舉辦開幕記者會，展品中包含法國印象派畫家雷諾瓦的知名作品「彈鋼琴的兩位少女」。中央社記者翁睿坤攝 114年6月13日
「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」14日起將在故宮第2展覽館展出，精選38名藝術家經典名作。圖為法國後印象派畫家保羅．塞尚作品「沐浴者」。中央社記者翁睿坤攝 114年6月13日
「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」14日起將在故宮第2展覽館展出，精選38名藝術家經典名作。圖為法國後印象派畫家保羅．塞尚作品「沐浴者」。中央社記者翁睿坤攝 114年6月13日
「美國大都會博物館名作展」將自14日起在故宮第2展覽館正式登場，展區呈現印象派畫家畢沙羅（Camille Pissarro）作品「冬天早晨的蒙馬特大道」等經典畫作，吸引民眾參觀。中央社記者翁睿坤攝 114年6月13日
「美國大都會博物館名作展」將自14日起在故宮第2展覽館正式登場，展區呈現印象派畫家畢沙羅（Camille Pissarro）作品「冬天早晨的蒙馬特大道」等經典畫作，吸引民眾參觀。中央社記者翁睿坤攝 114年6月13日
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