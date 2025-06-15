台大研擬新服務學習課程 提供必修或選修且有學分

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（中央社記者許秩維台北15日電）台大現行規定，學士班學生須修2門服務學習課且為0學分。台大今天表示，將研擬新的服務學習課程，鼓勵各系開授有學分的必修或選修課，並結合系上特色與需求進行規劃與教學。

國內有部分大學推動服務學習，但也引發學生質疑是變相的強制勞動，教育部因此於113年3月發函各大專，要求檢視服務學習課程或活動，服務學習如屬課程性質，應依相關規範辦理，如學分規劃合理性等；如非課程而是學校的活動，則不應強制學生參加或設定為畢業門檻。

台灣大學今天透過文字說明，根據台大現行服務學習課程施行辦法規定，修習學士學位者，應修滿2門服務學習課程（0學分），但日後將進行修法，新服務學習課程內容將待未來修改辦法時確定。

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台大提到，課程設計將強調結合各系專業知能與社會參與精神，透過實作深化學生對服務學習意涵的理解與實踐能力，例如戲劇系現行的服務學習課程便規劃結合學系專業，透過學生參與道具製作、排練教室及公共區域環境維護，讓學生在服務中培養團隊合作與責任感。

關於新服務學習課程，台大指出，將鼓勵各系結合系上特色與需求規劃課程與教學，開授有學分的必修或選修課；同時調查各學生社團的開課意願，引導社團設計並推動具多元性與在地連結的服務活動；共同教育中心也研擬開設「新生服務學習專題」課，目前仍在研議中。（編輯：陳清芳）1140615