高市理髮店性侵案外案 女員工揪人私刑洗劫老闆判刑

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄一間理髮店蘇姓老闆性侵店內2名女設計師，一審被判8年。不料，檢警查出蘇男曾因性騷女同事，遭陳姓女員工等人洗劫，高雄地院依強盜罪判陳女4年、張姓男友7年半。

高雄某理髮店蘇姓老闆趁下班或沒客人時，性侵猥褻店內2名女設計師，2女偷裝針孔攝影機蒐證報警，高雄地院依其犯後從未致歉及和解，依妨害性自主罪判8年；但案件曝光前，又爆出蘇男因曾性騷其他女員工，遭陳姓女員工找人洗劫。

高雄地方法院判決指出，陳女因不滿蘇男曾性騷擾、性侵女員工，去年1月28日晚間8時許夥同張姓男友、黃姓男子至理髮店，由陳女先關閉監視器電源後，張男、黃男持鐵鎚及木棍毆打蘇男並控制行動，再拿出玩具槍、電擊棒，逼迫蘇男簽下新台幣500萬元本票，陳女還持其提款卡交給羅姓女員工，羅女再盜領9萬4000元。蘇男獲釋後報警處理，警方循線將4人拘提到案。

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高雄地院審理時，陳女等人坦承有毆打動用私刑，但否認逼簽本票，陳女更稱那9萬多元是蘇男要給的精神賠償，所以才會請羅女幫忙領錢。但法官依據相關證詞與證據，不採信其辯詞。

法官審結，依強盜罪判陳女有期徒刑4年、張男7年6個月、黃男7年4個月，羅女則依恐嚇取財罪，判刑10個月。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1140615