以色列軍方警告：伊朗武器設施附近居民立即撤離

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（中央社耶路撒冷15日綜合外電報導）以色列與伊朗自13日起持續以飛彈攻勢互轟，以國軍方今天對住在伊朗首都德黑蘭武器生產設施附近的當地民眾發布撤離警告。

路透社報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）透過聲明表示：「以軍將空襲這些地點，…打擊目標是核能力與武器系統（設施）。」

以色列軍方發言人阿德雷（Avichay Adraee）稍早也在社群平台X以阿拉伯語、波斯語發布撤離警告，要求住在伊朗武器設施附近的居民離開當地。

「為了你的安全，我們請你立即撤離這些（地區），在另行通知前不要返回當地。靠近這些設施會使你有生命危險。」

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阿德雷指出，警告涉及範圍包含所有武器工廠及相關支援設施。

以色列13日對伊朗發動史上規模最大軍事攻擊，稱其目標在於阻止伊朗發展核武，以及摧毀伊朗的彈道飛彈能力。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140615