第15屆劇集劇本獎頒獎 李遠勉創造IP跨領域可能

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（中央社記者王心妤台北14日電）文化部影視局昨晚舉辦第15屆劇集劇本創作獎頒獎典禮，短集數首獎是張婉兒「如果我變隱形了」、長集數首獎是楊念純「0號檔案」。文化部長李遠勉勵入圍者創造IP跨領域可能。

文化部長李遠曾擔任第一屆劇集劇本創作獎評審，他昨天致詞表示，此獎一直引領台灣劇集推進，包含串流平台Netflix進入台灣時，打破過往格局，帶動劇組更高製作拍攝。他勉勵入圍者，沒得獎或是沒賣出的劇集版權也能改編成電影、小說或是漫畫，「辛苦創作出來的IP（Intellectual Property），就創造它各種跨域的可能。」

李遠表示，他身為創作者能理解創作歷程需要更多支持，劇集劇本獎下一屆起將提高入圍獎勵金並按月撥付，同時也會針對入圍作品規劃提供劇本醫生服務，由在線資深編劇提供創作者診斷建議等，期待協助民間成立編劇公司等，從創作、培育、銷售等，建立起完整生態系。

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今年入圍作品類型多元，短集數首獎「如果我變隱形了」從小女孩視角出發並引出大人的世界，評審認為，劇本藉由小女孩及母親成長旅程，證明了即使是簡練的敘事，也能承載豐厚的情感與力量。短集數優等作品包含「七娘媽的花」、「暗戀對象加入了邪教該怎麼辦」及「融化在口袋裡的巧克力」。

長集數部分，評審們認為首獎作品「0號檔案」情節鋪排有巧思，將命運輪迴與懸疑追凶題材巧妙結合。優等作品有「不證無罪」、「我家就住在棒球場的後面」及「鹿民1029」。（編輯：李錫璋）1140614