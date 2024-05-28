高雄大雨 陳其邁：減低傷害並盼集水區有更多水量

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）中央氣象署今天上午發布豪雨特報，包括高雄市在內多個縣市有局部大雨或豪雨。高雄市長陳其邁表示，已要求水利局做好相關因應整備，務必將傷害減到最低，但希望集水區有更多水量。

中央氣象署今天上午發布豪雨特報，因鋒面通過，今天新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨。

高雄市上午下起大雨，陳其邁出席活動時接受媒體聯訪表示，過去雲雨胞都閃過高雄，雨量偏少，梅雨季也偏「乾梅」，今天上午北高雄降雨較多，之後雨勢將逐漸往山區移動，雨量就可能落在集水區。

陳其邁說，針對市區部分，已要求水利局準備好相關水閘門、抽水馬達等設備，低窪地區必須注意這幾天強降雨型態，隨時注意大雨特報，務必把災害減到最低，但同時希望集水區有更多水量，以因應極端氣候的挑戰。

此外，昨天近午夜時，苓雅區五權街與和平一路口出現坑洞，警方派員到場圍三角錐、警示燈，通報相關局處到場處理，幸無人受傷。市府工務局表示，是因自來水管老舊漏水造成，上午等雨歇後將開挖修復。

因需搶修自來水管，台灣自來水公司也公告今天上午10時至下午2時停水，影響區域包括苓雅區林中里、林西里，停水戶數108戶。

根據高雄氣象站資訊，雨量觀測至上午10時，1小時累積雨量以梓官區67毫米最高，其次依序是橋頭區66毫米、彌陀區52毫米，岡山、甲仙區也有48毫米。（編輯：龍柏安）1130528