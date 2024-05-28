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屏東3地災防告警 留意溪水暴漲

2024/5/28 10:53
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（中央社記者張雄風台北28日電）鋒面影響，交通部中央氣象署今天上午新增山區暴雨災防告警範圍，包含屏東縣沙漠溪（海神宮），以及牛角灣溪、隘寮北溪（飛龍瀑布群），留意溪水暴漲並儘速遠離。

氣象署針對屏東縣沙漠溪（海神宮），屏東縣牛角灣溪、屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）發布災防告警，持續時間至中午12時25分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署稍早已針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）、台南市後堀溪（千層岩瀑布）發布災防告警，持續時間至上午11時42分。

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氣象署已陸續針對多處地區發布大雷雨即時訊息，最新1報提醒屏東縣、高雄市慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，以及低能見度。

氣象署表示，今天鋒面通過，各地出現短暫陣雨或雷雨的機率都高，其中西半部及東北部降雨範圍較廣，上半天是雨勢最明顯的時候，西半部地區容易出現大雨甚至局部短延時豪雨，下午雨勢趨緩，晚上之後，北台灣轉為多雲的天氣，其他地區的降雨變得較為局部。（編輯：管中維）1130528

#雷雨
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