鋒面通過 嘉義草山、台南後堀溪災防告警

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（中央社記者張雄風台北28日電）鋒面通過，西半部地區有局部大雨或豪雨發生，氣象署今天針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）、台南市後堀溪（千層岩瀑布）發布災防告警，留意山區暴雨的溪水暴漲。

中央氣象署今天持續更新豪雨特報，鋒面通過，易有短延時強降雨，苗栗縣、新竹市已有局部豪雨發生；今天台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，西半部及澎湖地區有局部大雨發生，注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

另外，氣象署針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）、台南市後堀溪（千層岩瀑布）發布災防告警，持續時間至11時42分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

根據氣象署網站，今天截至上午9時30分，累積雨量以苗栗縣通霄鎮122.5毫米最多，其次為嘉義縣六腳鄉116.5毫米。

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前氣象局長鄭明典今天在臉書提醒，今天西南風比較強，很接近西南氣流的強度，又有鋒面過境，對流相對明顯，台北都聽得到雷聲。

氣象署表示，今天鋒面通過，各地出現短暫陣雨或雷雨的機率都高，其中西半部及東北部降雨範圍較廣，上半天是雨勢最明顯的時候，西半部地區容易出現大雨甚至局部短延時豪雨，下午雨勢趨緩，晚上之後北台灣轉為多雲的天氣，其他地區的降雨變得較為局部。（編輯：李亨山）1130528