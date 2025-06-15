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陳晨威帶傷拚紀錄15日沒先發 中斷非結束是重新開始

2025/6/15 16:14（6/15 17:24 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊陳晨威（圖）14日在台北大巨蛋出賽5打數沒有敲出安打，也讓連續安打場次凍結在33場、無緣突破亞洲紀錄。中央社記者張新偉攝 114年6月14日
中華職棒樂天桃猿隊陳晨威（圖）14日在台北大巨蛋出賽5打數沒有敲出安打，也讓連續安打場次凍結在33場、無緣突破亞洲紀錄。中央社記者張新偉攝 114年6月14日
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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職樂天桃猿隊野手陳晨威連續場次安打紀錄停在33場，他表示，中斷不是結束、是重新開始；總教練古久保健二透露，陳晨威算帶傷拚紀錄，今天讓他休息沒排入先發。

桃猿隊野手陳晨威從4月19日起，連續33場出賽敲出安打，直到昨天與富邦悍將交手，單場5打數沒能有安打、紀錄中斷，今天桃猿繼續在台北大巨蛋與悍將交手，陳晨威沒有先發出賽。

古久保健二賽前受訪表示，陳晨威算是帶著傷在拚紀錄，腳有點緊繃、下半身狀況沒有那麼好，在洲際棒球場出賽場次疼痛感特別嚴重，昨天紀錄中斷，今天暫時沒有排入先發打序，但會每天觀察狀況，如果狀況許可就會出賽。

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陳晨威表示，連續場次安打的紀錄難得，之前在拚紀錄，身體上雖有疲勞、不舒服，但仍持續先發，不想要紀錄中斷，之前有幾場比賽，比賽前半段打出安打，後面也會退場休息，傷勢不嚴重、不會影響比賽；紀錄中斷了，也趁這個機會休息一下，還要面對接下來兩週的6連戰。

挑戰紀錄壓力大，陳晨威表示，過程中有發現隊友會刻意閃避紀錄、數字這類話題，怕給他更大壓力；昨天紀錄中斷，今天到球場遇到隊友林子偉，林子偉也說感覺他比較輕鬆了；但陳晨威表示，中斷不是結束，是給自己新的目標，重新開始。（編輯：陳仁華）1140615

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#樂天桃猿隊
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