加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
陸委會：持中國邊境旅遊護照違法 台灣身分會被取消
首頁 / 運動

陳晨威挑戰連續安打紀錄 曾豪駒用開玩笑助放鬆

2025/6/14 17:49（6/14 18:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職樂天桃猿隊陳晨威（圖）在12日達成連續33場安打，追平中職、亞洲紀錄，桃猿首席兼打擊教練曾豪駒14日受訪時表示，有時候會跟他開玩笑，希望可以讓他放鬆、專注在比賽上。（中央社檔案照片）
中職樂天桃猿隊陳晨威（圖）在12日達成連續33場安打，追平中職、亞洲紀錄，桃猿首席兼打擊教練曾豪駒14日受訪時表示，有時候會跟他開玩笑，希望可以讓他放鬆、專注在比賽上。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北14日電）中職樂天桃猿隊陳晨威連續33場安打追平中職、亞洲紀錄，相較於旁人不敢跟陳晨威提起這個話題，打擊教練曾豪駒表示，有時會跟陳晨威開玩笑，讓陳晨威可以放鬆、專注在比賽上。

陳晨威在12日賽事從中信兄弟洋投黃博多（Humberto Castellanos）手中敲安打，達成連續33場安打紀錄，追平中職、亞洲紀錄，今天要持續挑戰突破障礙。

陳晨威之前受訪時曾表示，桃猿首席教練兼打擊教練曾豪駒反而會提醒目前連續場次已經幾場，曾豪駒今天表示，「有時候像是投手無安打紀錄，會沒有人跟他講話。」不過曾豪駒提到，希望陳晨威跟平常一樣做該做的事情，「我會跟他開玩笑說，今天不錯喔，讓他放鬆，專注在比賽上面。」

被問到這段時間陳晨威會不會顯得很緊張，曾豪駒指出，「緊張是不會，但會緊繃，去追求紀錄時一定會有壓力，也希望可以幫他分擔一些，畢竟達成紀錄也是幫助球隊。」曾豪駒指出，陳晨威本身就是有能力的選手，這段時間每天都期待陳晨威可以完成任務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

談到要連續場次安打的條件，曾豪駒點出身體狀況是關鍵，「要保持良好的身體狀況，保持心態穩定、成熟。」曾豪駒也提到，「從一開始到現在，他都堅持把該做的做好，才有辦法延續到這樣的成績，也期待可以繼續延續下去，今天達成目標。」

陳晨威從2018年進職棒以來，曾豪駒指出，經過幾年之後陳晨威的身體素質拉起來，加上重訓、比賽經驗，慢慢成熟之後轉型成中長程打者，加上腳程在壘上有破壞力，「他現在是很成熟的打者，可以因應各種狀況。」（編輯：李錫璋）1140614

#中職
#陳晨威
#棒球
#曾豪駒
#樂天桃猿隊
陳晨威
陳晨威連續安打平紀錄 桃猿教頭見證直呼不可思議陳晨威連續33場敲安打 追平中職、亞洲紀錄[影]
曾豪駒
蔡其昌辦中職明星賽有壓力 TEAM TAIWAN與經典賽密切關聯中職明星賽7/19、20大巨蛋登場 票選球員3管道規則一次看
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：