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江國豪回一軍首戰中斷陳晨威紀錄 透露賽前談話

2025/6/15 15:27（6/15 15:53 更新）
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中職富邦悍將投手江國豪（圖）14日本季首場出賽，面對首名打者就讓樂天桃猿隊陳晨威出局、中斷紀錄。（富邦悍將提供）
中職富邦悍將投手江國豪（圖）14日本季首場出賽，面對首名打者就讓樂天桃猿隊陳晨威出局、中斷紀錄。（富邦悍將提供）
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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職富邦悍將投手江國豪昨天本季首場出賽，面對首名打者就讓陳晨威出局、中斷紀錄，他直呼不想對到陳晨威，也透露兩人賽前交談；終於回到一軍，他盼到球季結束都維持健康。

江國豪去年底動刀清除手肘骨刺，趕在今年上半季尾聲回到一軍，昨天本季首場出賽，對樂天桃猿隊9局上接手登板，首名打者就是在挑戰連續場次安打紀錄的陳晨威，讓陳晨威敲出左外野方向飛球出局，比賽9局結束，陳晨威紀錄停在33場。

江國豪昨天後援投1局，被敲出3支安打，沒有三振和四死球保送，失掉1分責失分、無關勝敗。

江國豪知道陳晨威在挑戰紀錄壓力很大，透露賽前和陳晨威說，「要打安打，前面局數就打，不要遇到我才打」，過往陳晨威和他對戰打不好，沒想到昨天真的對到，但沒有特別想什麼，攻擊好球帶。

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從動刀到歸隊，被問起是否覺得時間比預期久，江國豪表示，復健時間拉比較長，主要也是二軍下雨的時間多，出賽投球機會變少，回到一軍首場出賽，不想要投出保送，自認沒有太多狀況，有些球跑到打者比較好攻擊的位置，但除了被林政華打的安打比較扎實外，其他都還可以接受。

悍將總教練陳金鋒表示，江國豪昨天首場比賽都在狀況內，球速還差一點，但控球、變化球各方面都還可以；動刀復原後歸隊，會先定位在牛棚，讓江國豪有休息調整的空間，不至於因為連續賽程影響身體狀況。（編輯：管中維）1140615

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