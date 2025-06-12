加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
M1A2T戰車16日起實彈射擊訓練 年底前辦成軍典禮
首頁 / 運動

陳晨威連續33場敲安打 追平中職、亞洲紀錄

2025/6/12 20:13（6/12 20:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒樂天桃猿隊陳晨威（圖）12日例行賽4局上半敲出安打，成功延續連續安打場次到33場，追平中職史上最長紀錄與亞洲紀錄。（樂天桃猿隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月12日
中華職棒樂天桃猿隊陳晨威（圖）12日例行賽4局上半敲出安打，成功延續連續安打場次到33場，追平中職史上最長紀錄與亞洲紀錄。（樂天桃猿隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職樂天桃猿隊陳晨威今天在4局上敲出安打，成功延續連續安打場次到33場，追平之前郭嚴文締造的中職史上最長紀錄，同時也追平亞洲紀錄，只要再1場安打就能寫下歷史新頁。

樂天桃猿隊今天作客洲際棒球場與中信兄弟交手的賽事，賽前陳晨威已連續32場比賽敲出安打，逼近紀錄。陳晨威今天先發擔任開路先鋒，1局上擊出游擊飛球出局，不過4局上順利從兄弟先發投手黃博多（Humberto Castellanos）手中敲出一壘安打。

google news透過 Google News追蹤中央社

這支安打讓陳晨威順利締造連續33場安打紀錄，從今年4月19日一直持續到今天，追平郭嚴文在2015年7月8日的中職紀錄，同時也是日本職棒廣島鯉魚隊高橋慶彥在1979年保持的連續33場安打紀錄，追平中職、亞洲紀錄。

桃猿快腿陳晨威本季打擊手感火燙且相當穩定，統計到今天賽前，陳晨威今年出賽45場，179打數敲出62支安打，包括8支二壘安打、2支三壘安打、3支全壘打，打擊率達3成46。（編輯：陳仁華）1140612

陳晨威
高承睿進場看樂天桃猿比賽 獲得林泓育手繪小禮物陳晨威關鍵三壘打、成晉再見安打 桃猿奪3連勝
郭嚴文
龍隊前3局拿11分攻擊順暢 團隊16安擊退雄鷹
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：