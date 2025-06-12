徐若熙登板16支國外球隊關注 城島健司也到場

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職味全龍隊「龍之子」徐若熙今天先發吸引16支國外球隊來看，日職軟銀鷹隊首席棒球總管城島健司也親自到台北大巨蛋，他表示，明天會去看玉山盃，看台灣整體高中生實力。

味全龍今天作客台北大巨蛋、與富邦悍將交手，推出王牌投手徐若熙先發登板，吸引16隊包括5支日職、11支美職球隊到場觀察，包括前大聯盟明星捕手、現任軟銀鷹隊首席棒球總管（CBO）城島健司，親自到大巨蛋觀察徐若熙。

對於徐若熙受到眾多國外球團關注，龍隊總教練葉君璋今天賽前表示，「就看他的心態怎麼準備，就讓他專注該做的事就好了，當然要往這個目標（旅外）去走的人，人家來看你一定會在意，但還是要專注在自己該做的事。」

城島健司接受台灣媒體訪問時表示，由於軟銀的目標放在亞洲整體，「若熙只是觀察的其中一個選手，還有其他好手也是值得去觀察。」城島健司提到，不只是職棒選手，也想看一下現在台灣高中生整體實力，明天計劃去看玉山盃青棒賽。

去年台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，城島健司指出，「現在亞洲棒球實力愈來愈接近，希望台日韓可以多一些切磋，互相把實力提升，朝美國更近一點。」城島健司也透露，這幾年球隊公司內部都有在討論交流賽相關話題，「應該在不久的將來會有好消息。」

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目前軟銀陣中有19歲台灣育成投手張峻瑋，城島健司稱讚張峻瑋是很有天分的選手，「現在球隊比較保護他，有照著球隊幫他規劃的行程在走，相信在不久的未來可以在福岡巨蛋看到他出賽。」

今天城島健司賽前也跟前阪神虎隊友、現任富邦悍將副領隊林威助聊天，城島健司指出，跟林威助已經12、13年沒有見面了，「但我還是有關心威助回來當教練、現在進高層，我也是在軟銀當球隊幹部，剛剛聊天時間過得很快。」（編輯：李亨山）1140612