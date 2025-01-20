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龍隊春訓有教練外援 日職冠軍教頭中嶋聰有望客座

2025/1/20 19:17
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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職味全龍隊備戰新球季展現強烈企圖心，據了解，春訓將請來兩名日職教練客座，包括2022年率歐力士隊奪下日職總冠軍的冠軍教頭中嶋聰，以及名教練中垣征一郎。

龍隊備戰新球季教練團還沒正式宣布，但春訓客座教練大有來頭，有望請來日籍教練中嶋聰、中垣征一郎指導球員。

領隊丁仲緯接受中央社記者訪問時沒有直接證實人選，僅表示春訓有計畫請兩名日籍教練來當短期客座教練。

龍隊在2023年季後由總教練葉君璋領軍，率領投手徐若熙等人赴日本職棒歐力士猛牛隊觀摩秋訓，與兩名教練有多次合作經驗，當時中垣征一郎也曾親自指點徐若熙、協助微調投球機制。

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中嶋聰在2021年至2024年間擔任日職歐力士猛牛隊總教練，任內率歐力士隊連3年拿下太平洋聯盟冠軍，並在2022年率隊奪下日本總冠軍（日本一）。

中垣征一郎曾任日職北海道日本火腿鬥士隊、歐力士猛牛隊教練，也曾協助許多日籍球星包括達比修有等人訓練。（編輯：張雅淨）1140120

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