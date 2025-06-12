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徐若熙先發8.2局飆11K吞敗 談國外球探順其自然

2025/6/12 22:07（6/12 22:21 更新）
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中華職業棒球大聯盟味全龍隊王牌投手徐若熙（圖）12日先發8.2局飆11次三振，但最終由於隊友再見失誤苦吞敗投，失2分都非責失分。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月12日
中華職業棒球大聯盟味全龍隊王牌投手徐若熙（圖）12日先發8.2局飆11次三振，但最終由於隊友再見失誤苦吞敗投，失2分都非責失分。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月12日
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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中華職業棒球大聯盟味全龍隊王牌投手徐若熙今天投8.2局飆11次三振，但游擊手劉俊緯再見失誤，龍隊以1比2輸悍將；賽後指有點可惜的徐若熙談及國外球探時只說：「順其自然。」

富邦悍將隊晚間以台北大巨蛋為主場迎戰龍隊，徐若熙一路投到第9局都沒掉分，但1出局後被陳真、高捷敲出安打，隨後退場換隊友陳冠偉登板，對申皓瑋投出保送形成滿壘後，范國宸擊出游擊方向滾地球，劉俊緯發生再見傳球失誤，終場悍將以2比1奪勝，中止7連敗。

徐若熙用103球投8.2局，單場用球數、局數都是個人生涯新高，僅被擊出5支安打，沒出現保送，飆出11次三振，失掉2分都非責失分，最後苦吞本季第4敗。徐若熙賽後表示，這場狀況不錯，休了那麼多天（10天），都準備好比賽了。

至於第9局是否想拚完投，徐若熙說：「順其自然，沒有想那麼多。」但坦言最後結果多少有點可惜，比賽就是這樣，下一場就繼續加油。明天還有比賽，希望隊友不要為這個失誤想太多。

徐若熙談及能投到8.2局時表示，可能前面（用）球數較少，其實前面幾場也都有在拉球數，約100顆、90顆左右；至於用球數精簡，徐若熙說，捕手要的位置都投得差不多，打者也會積極出棒，結果就是打者沒掌握好。

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徐若熙吸引日職5隊與美職11隊到場關注，包括日職福岡軟銀鷹隊首席棒球總管（CBO）城島健司，徐若熙僅說：「順其自然。」

悍將總教練陳金鋒表示，大家很努力，到最後都沒放棄，雖是由於對方失誤，但不斷進壘也造成對方壓力，「徐若熙下來對我們來說是反攻很好的機會。」徐若熙是「另一個層級」的投手，很穩定、落差不會很大。（編輯：李明宗）1140612

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