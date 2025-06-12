中信兄弟簽下新洋投李博登 擁美職大聯盟資歷

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職中信兄弟球團今天公布與新洋投李博登完成簽約，未來將披上黃衫38號成為兄弟的新成員。32歲左投李博登在2020年迎來大聯盟的初登板後，近年來則是在小聯盟3A層級發展。

今年32歲的李博登（Brandon Leibrandt）出生於美國喬治亞州，2014年在美國職棒選秀會上以第6輪加入費城人體系後，於2020年轉戰邁阿密馬林魚隊並登上大聯盟，留下5場出賽紀錄，防禦率2.00的成績。

李博登於2021年開始輾轉於各隊小聯盟間努力，在去年加入辛辛那提紅人隊後，再次獲得登上大聯盟出賽的機會，出賽2場、防禦率9.95。

李博登去年底離開紅人隊後，轉戰紐約洋基隊小聯盟體系發展，今年10場出賽皆在洋基3A球隊，留下防禦率2.85及WHIP（每局被上壘率）值1.12成績，雖然未獲得升上大聯盟的機會，不過李博登仍為延續投球生涯努力，在今天正式與中信兄弟完成簽約，正式展開亞洲職棒之旅。

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李博登在昨天抵達台灣後，隨即完成隊內體檢，接下來也將隨隊進行訓練與調整。中信兄弟領隊劉志威表示，中信兄弟在洋將補強持續進化，期待擁有美職體系經驗的李博登加入團隊後，能夠加深洋投戰力的輪替陣容，並提高團隊內部良性競爭，持續朝2連霸目標努力。

中信兄弟球團在網羅李博登之前，這個月初也簽下了新洋投黃勝（Nolan Watson），目前陣中洋投還有德保拉（Jose De Paula）、羅戈（Nivaldo Rodríguez）、黃博多（Humberto Castellanos）及在二軍治療的勝騎士（Mario Sanchez）。（編輯：李亨山）1140612