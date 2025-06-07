陳晨威關鍵三壘打、成晉再見安打 桃猿奪3連勝

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（中央社記者楊啟芳台北7日電）中職今天在桃園棒球場的賽事，樂天桃猿先靠著林泓育轟3分砲逆轉戰局，到了延長賽10局下，陳晨威敲追平三壘打後，成晉敲再見安打，桃猿以7比6擊退台鋼雄鷹，奪下3連勝。

雄鷹在1局上靠著魔鷹（Steven Moya）從黃子鵬手中轟出2分砲、先馳得點，本季第13轟出爐，目前穩居全壘打王寶座；不過桃猿隊的林智平在1局下還以顏色，從艾速特（Eric Stout）手中回敬一發2分砲，形成平手，這也是林智平本季首轟。

4局上雄鷹攻下1分，不過7局下桃猿一、三壘有人時，代打林泓育從艾速特手中敲出逆轉3分全壘打，為本季第4轟。

9局上雄鷹的高聖恩、王博玄、曾昱磬敲安打形成滿壘，桃猿投手陳柏豪連出現2次保送、奉送2分，再度戰成平手。

雙方鏖戰到延長賽突破僵局制，雄鷹在10局上先得1分，不過10局下陳晨威敲出三壘安打追平後，最後成晉敲出再見安打，終場桃猿以7比6擊退雄鷹，奪下3連勝。最後敲出關鍵安打的陳晨威獲選為單場MVP，另外他已連續30場敲安，逼近中職紀錄的33場。

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桃猿先發投手黃子鵬此戰用86球主投6局，被敲出9支安打，投1次保送、3次三振，失3分演出優質先發，最後勝投陳冠宇拿下。

雄鷹先發投手艾速特則是用106球投6.1局，被敲出8支安打，投2次保送、5次三振，失掉5分，被敲再見安打的張誠恩吞敗。（編輯：龍柏安）1140607