江少慶趕不上開季一度很沮喪 江國豪開刀清骨刺

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（中央社記者楊啟芳高雄15日電）中職富邦悍將投手江少慶因右胸肌撕裂傷、江國豪因開刀清骨刺都趕不上開季，江少慶坦言，去年好不容易復出又受傷，一度沮喪、痛苦，「但相信只要傷養好，我的實力還是在。」

富邦悍將王牌投手江少慶在2023年季後因為右手肘韌帶損傷，選擇動手術；去年球季接近尾聲時好不容易傷癒復出，不過接著出現右側胸大肌撕裂傷，悍將總教練陳金鋒在今年開訓時表示，江少慶確定趕不上開季。

江少慶今天出席中職開季活動時表示，現在就是持續做復健，這個月底會再照一次核磁共振（MRI）看肌肉恢復狀況，才能決定下一步課表。江少慶指出，目前還沒有進行投球，不過有做一些揮羽毛球拍、空揮臂動作，「其實都在階段裡面，要看身體癒合程度，才能看下一步。」

談到去年好不容易復出、又再度受傷的心情，江少慶坦言一度很沮喪，「沒有球員希望受傷，自己從去年手肘、到年底胸肌又再次受傷，花了將近快2年時間，這個時間滿長的，快2年時間讓球迷等待，還有期待的自己，都是有一定落差，在這個過程中真的很痛苦。」

不過江少慶也強調，不會讓自己一直難過下去，「只要傷養好，相信我江少慶的實力還是在，我會持續復健，直到站在球場上，呈現給大家最好的球技。」

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而去年11月征戰完世界12強棒球賽的「萬能右腕」江國豪，也因為開刀清除手肘骨刺、正在復健中。江國豪指出，他在季末都會打高濃度血小板血漿（PRP）保養，照超音波時發現有骨刺，去年12月20日就決定開刀。

江國豪指出，「不想像上次一樣拖了半年，因為有了骨刺代表隨時有可能影響到比賽，所以決定馬上處理掉。」目前江國豪傳接球已經大概丟到50公尺，再2個星期就可以進牛棚練投，預計4月底可以歸隊比賽。（編輯：陳政偉）1140315