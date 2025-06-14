連續安打停在33場 陳晨威：很可惜但都是經驗

（中央社記者楊啟芳台北14日電）中職樂天桃猿陳晨威今天沒有敲出安打，連續安打場次停在33場、無緣挑戰亞洲紀錄，賽後難掩落寞。他表示「自己沒有把握住機會很可惜、失落，但我覺得這都是過程、經驗。」

陳晨威在12日達成連續33場安打，追平中職、亞洲紀錄，今天在台北大巨蛋對富邦悍將的賽事要挑戰障礙，不過最終5打數沒有敲出安打，無緣突破紀錄。

賽後陳晨威表示，「自己沒有把握住機會，我覺得這都是過程、經驗，說真的一路走來不容易，壓力也算是釋放很多。」陳晨威坦言，今天自己有設下目標想要追求紀錄，但打擊過程中沒有把握住，「至少追平，但是差在破紀錄這個意義有點可惜。」

談到這一路以來累積紀錄的收穫，陳晨威說：「隨著10場、20場、30場離目標愈來愈近，壓力就愈來遇大，說真的到了真正關鍵的這麼一場，雖然告訴自己不要想太多，但說真的很難。」

陳晨威認為，最有機會擊出安打的打席是在3局上第2打席，因為當下已經0好3壞，「正常來說不會去攻擊，但教練沒有下達等待的戰術，希望我正常去攻擊好打的球，整體來講擊球不差，但可惜沒有形成安打。」

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在9局上最後打席結束後，下個半局陳晨威上場守左外野，他也對左外野桃猿球迷的鼓勵感到相當感動，「他們也知道，整場一直支持我，可惜讓他們失望了，我也是很失落，還是謝謝他們，在最後一個打席結束後喊我名字給我鼓勵，很感動。」

桃猿總教練古久保健二表示，「這場比賽他承受了我們沒辦法體會的壓力，他也是挺起胸膛面對每場比賽，雖然沒辦法破紀錄，但真的是我們的榮耀。」比賽結束後古久保健二也有鼓勵陳晨威，「我跟他說你已經很努力了，辛苦你了。」（編輯：李亨山）1140614