張閔勛單場4安桃猿止敗 教頭讚魔神樂救了球隊

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（中央社記者楊啟芳台北14日電）中職樂天桃猿張閔勛今天單場敲4支安打、貢獻3分打點，加上魔神樂先發7局好投，終場7比2擊退富邦悍將，桃猿教頭古久保健二也大讚魔神樂的表現：「幫助球隊解除連敗。」

今天在台北大巨蛋的賽事，悍將在2局下攻下1分，不過桃猿在3局上反攻，李勛傑、余德龍敲安打後，成晉遭觸身球形成滿壘，接著林立擊出游擊方向的球，造成游擊手發生傳球失誤，攻下2分，張閔勛再敲安打帶有2分打點，取得4比1領先。

桃猿在5局上、6局上、9局上各攻下1分，終場桃猿就以7比2擊退悍將，中止3連敗，兩隊本季9度交鋒桃猿還未嘗敗績。此戰張閔勛5打數敲出4支安打，包辦3打點獲選為單場MVP。

張閔勛表示，每天賽前都會開會擬定策略，「把基本東西做好，打擊歸打擊，守備歸守備，今年在這方面下蠻多功夫，每天從基本做起。」

桃猿先發投手魔神樂（Marcelo Martinez）用95球投7局，被敲6支安打，投2次保送、4次三振，失2分演出優質先發，拿下本季第7勝。魔神樂的捕手搭檔張閔勛也說：「從去年開始他（魔神樂）每一場都是我蹲，沒有默契問題，而且他幾乎不搖頭，都在節奏裡，很乾淨、舒服。」

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桃猿總教練古久保健二表示，魔神樂整體的身體狀況都維持得非常好，「直球部分今天對方打者沒辦法確實掌握到，雖然中途有投出保送、面對危機，但也靠著他的技術把危機解除，也解除球隊的連敗，幫助球隊很多、救了球隊。」

今天陳晨威沒有敲出安打，連續安打場次停在平紀錄的33場、無法刷新紀錄，身為隊友的張閔勛直呼：「很可惜，但他盡力了，可以放下一點壓力，明天又是新的開始，我賽前都不敢跟他講話，但賽後有抱抱他，跟他說聲辛苦了。」（編輯：龍柏安）1140614