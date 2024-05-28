科技教育嘉年華6/1登場 互動教具體驗實作趣味

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（中央社記者許秩維台北28日電）「2024科技Fun手玩－科技教育嘉年華」6月1至2日在科工館舉行，現場將呈現22縣市、100所科技中心的推動成果，並提供互動教具讓民眾感受動手實作的趣味。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，科技中心是科技領域推動的重要推手，目前全台各縣市共有100間科技中心，扮演垂直與橫向資源整合的重要角色，提供師生研究專題、實作探索、想像及發現的空間。

由教育部國教署主辦、科學工藝博物館與高雄師範大學共同承辦的「2024科技Fun手玩－科技教育嘉年華」，於6月1至2日在科工館舉行，邀集22縣市呈現100所科技中心推動成果，並提供高互動性教具，讓民眾感受實作趣味，體驗「做、用、想」的科技精神。

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今年的「科技小學堂」由中南部的科技中心籌劃實作課程，例如嘉義縣永慶科技中心推出「機構自走象」，運用重心轉移的原理，不需倚靠能源動力就能前進；屏東縣南州科技中心推出「積木連發槍」，運用齒輪棘輪原理及槓桿原理，組成連發橡皮筋手槍。

國教署表示，十二年國教課綱的科技素養希望透過專題課程，讓學生從生活中發現問題並培養運用科技工具解決的能力，學習方式也強調與日常的結合，期待未來學生在科技領域學習能進行跨領域整合，讓學習成果透過新興科技展現。（編輯：李亨山）1130528