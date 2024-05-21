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台南市技職博覽會 5/30起連3天登場

2024/5/21 16:48
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（中央社記者張榮祥台南21日電）台南市長黃偉哲今天宣布，2024台南市技職博覽會5月30日起連續3天在遠東科技大學登場，以國中技藝教育16職群學習及職場應用介紹攤位為主軸，適性選擇升學就業管道。

黃偉哲在宣傳記者會表示，技職教育一向是台南市教育亮點之一，不只學科表現優異，在各行各業也取得亮眼成績，他希望藉由技職博覽會發掘學生興趣，未來在任何領域發光發熱。

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台南市政府發布新聞稿指出，今年博覽會以國中技藝教育16職群學習及職場應用介紹攤位為主軸，更有技藝教育競賽成果展示；實作體驗區則邀請職人讓學生體驗日式祈福注連繩花圈製作、水凝膠護手霜DIY等實作。

教育局表示，台南市致力深耕技職教育及職業教育，包含設置職業試探與體驗示範中心，推動技職在地特色課程，暑假體驗課程及營隊、國中小學參訪觀光工廠，國小高年級至技術型高中參訪等，提供學生自我探索及發掘興趣管道，一展長才、成就未來。（編輯：郭諭儒）1130521

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