高雄壽山動物園迎端午 創意粽讓動物應景過節[影]

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）端午節連假，高雄壽山動物園為營造節慶氛圍，特地準備各式粽子造型的玩具和食物，讓動物們一起應景過節。動物面對粽子的態度各有不同，有好奇探索、有視而不見，展現豐富化的行為樣貌。

觀光局長高閔琳說，透過增加動物進食時間及特製玩具，不但可豐富動物行為，更可刺激動物生理及心理，維持動物身心健康和生活品質。也歡迎民眾趁著連假期間到動物園走走，近距離觀察動物們可愛模樣。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，為讓動物們一起應景過端午，號召志工媽媽們一起為動物「包粽子」。以新鮮的月桃葉配合不同動物的食性，包入草料、季節時蔬或水果，量身打造各種美味又營養的粽子。

首次到友善動物區展場探索的水豚兄妹Lia及Lieber，見到乾草粽只是好奇聞嗅，最後仍跑向最愛的青牧草，把特製的粽子晾在一旁。紅毛猩猩咪咪則是在探索過程中將粽子大香包拆了又綁。

壽山動物園紅毛猩猩好奇探索粽子。（圖取自facebook.com/ShouShanZoo）

壽山動物園表示，粽子不規則的形狀和葉片包裹的設計，為動物提供新的視覺和觸覺刺激，葉片包裹食材也提高動物取得食物的難度，增加動物的探索行為。

高雄市觀光局表示，因應端午連假，動物園於鼓山二路東、西側公有停車場（鼓山二路265巷旁）加開付費接駁專車，比照市公車計價模式，單程全票新台幣12元、半票6元，可使用電子票證或自備零錢支付。

壽山動物園也呼籲，因停車空間有限，建議民眾多利用大眾運輸，或將車輛停在捷運沿線停車場，搭捷運至鹽埕埔站再轉搭56號公車到動物園大門口。（編輯：黃世雅）1130609