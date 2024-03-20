壽山動物園動物口腔健檢 網路活動猜是誰的牙

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（中央社記者林巧璉高雄20日電）今天是世界口腔健康日，壽山動物園與中興梅西動物醫院合作，為園內動物安排口腔健檢，並推出限時「動物口腔連連看」網路活動，讓民眾更了解各種動物牙齒特點。

高雄市觀光局長高閔琳表示，動物牙齒如果不健全，不僅影響食物消化，還可能引發牙齦疾病，進而影響食慾和營養攝取。動物園員工每天密切關注動物進食狀況，包括觀察食物攝取的量、咀嚼動作和進食的順暢程度，以便早期發現並治療。

園方透露，每種動物的牙齒都有不同特點，像是波爾羊只有下排牙齒，上顎的齒齦讓牠們咀嚼時有如菜刀在砧板上切碎食物；象龜則是演化成頜骨上的兩排骨頭，使用像鳥嘴般的「喙」撕碎食物。

動物園透過新聞稿表示，感謝高雄中興梅西動物醫院醫師李昱璁和郭子賢，兩人不僅在醫療知識技術、人力和醫療儀器上給予大力支持，更協助本次動物醫療健檢工作，一起提升園內動物福祉。

動物園指出，3年前收容的一隻老齡阿拉伯狒狒，近日因口腔問題，導致右臉頰及下巴出現腫塊和傷口。經由獸醫師診斷後，將有問題的牙齒依狀況進行拔牙和根管治療。目前狒狒恢復情況良好，進食速度較治療前增快，生活品質也獲得改善。

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另外，園內的長臂猿「貝貝」及黑熊「波比」，曾分別於2019年及2023年進行根管治療並套上專屬金屬牙冠套；目前動物牙齒的功能狀況良好，也恢復正常進食。

為讓民眾更了解不同動物的牙齒特點，壽山動物園今天也推出「動物口腔連連看」網路活動，民眾可至壽山動物園臉書專頁挑戰，有機會獲得動物園專屬小禮。正確答案將在今晚6時公布，將抽出3名得獎者。（編輯：張雅淨）1130320