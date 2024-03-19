北市動物園無尾熊「金鋼狼」養病半年 重返展場

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）台北市立動物園今天表示，經過約半年治療及休養，去年確診隱球菌症的無尾熊「金鋼狼」將能回到戶外展場見客，但無尾熊屬夜行性動物，若見到牠在補眠，請不要過度打擾。

台北市立動物園今天透過新聞稿指出，2022年夏天，保育員發現「金鋼狼」有流鼻水、打噴嚏等疑似過敏症狀，因此攜手獸醫團隊協助治療並改善環境，並觀察到這些症狀在當年入冬後慢慢消失。

保育員原以為警報解除，沒想到去年春天開始，「金鋼狼」不僅再度流鼻水，到了當年8月底還出現體重下降、糞便外觀及數量異常等情形。

動物園指出，獸醫團隊接連進行各種採樣、照X光、超音波及電腦斷層等檢查，最終確認「金鋼狼」感染隱球菌症。這種黴菌主要分布在澳大利亞、非洲等亞熱帶及熱帶地區，來源為尤加利樹，當無尾熊身體免疫力較差時就可能發病。

為了方便照養及治療，保育員將無尾熊2館的隔離舍簡單重新裝潢，裝設容易攀爬的矮棲架、將桉樹葉桶移至容易取食位置、地面鋪設特製軟墊防止墜落受傷，並在能曬到太陽的角落打造單獨日光浴空間，接著安排「金鋼狼」搬入休養。

動物園表示，從「金鋼狼」確診隱球菌症至今，保育員每天更換使用過的毛巾、清洗每一塊軟墊、確保牠按醫囑服藥，並餵食代奶以補充熱量，同時密切關注牠的體重變化及糞便性狀。

動物園說明，目前「金鋼狼」仍在治療中，但考量牠的體重已穩定維持在7.5公斤上下，且桉樹葉採食及糞便狀況良好，也經過夜間觀察確認移動無虞，在與醫療團隊討論後，決定讓牠回到戶外展場，重新適應攀爬難度較高的棲架，增加運動量以刺激肌肉生長。

動物園指出，保育員將持續定期抽血以監控病況，隨時調整照養方式，接下來會在天氣穩定的前提下，安排「金鋼狼」到戶外展場健身，若遊客見到牠，歡迎靜靜地替牠加油。（編輯：戴光育）1130319