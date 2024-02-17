北市動物園保育穿山甲有心得 估下半年再送至歐洲「外交」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北17日電）今天是國際穿山甲日，北市動物園舉辦活動，並表示20多年來照護與保育經驗深受肯定，預計下半年會再送穿山甲個體到歐洲交流。

台北市立動物園長諶亦聰表示，園方不僅是台灣穿山甲保育、救傷收容與繁殖的重要基地，也是全球首個能夠於圈養環境中成功繁殖與撫育穿山甲長大的動物園。

諶亦聰說，20多年來累積專業照養經驗及繁殖技術，使北市動物園在穿山甲救傷、圈養等域外保育深獲國際肯定，也成為有志推展穿山甲保育機構的必要諮詢參訪對象。

動物園指出，「世界穿山甲日」邀請穿山甲保育員、獸醫、專家學者與社會大眾座談，並由國內外穿山甲保育專家群遠距互動，分享北市動物園旅居布拉格、萊比錫與維也納的穿山甲生活；諶亦聰並指，預計下半年會再送穿山甲個體至歐洲城市，相互交流經驗。

動物園指出，穿山甲在台灣野外面臨人為活動開發喪失棲息地、遭受遊蕩犬隻攻擊，以及山區車輛路殺等，雖然動物園對於穿山甲已有多年圈養基礎，然而對於追蹤不易的野外穿山甲，仍需要大眾持續支持以投入更多研究，才能進一步對穿山甲域內保育做出貢獻。（編輯：郭諭儒）1130217