響應世界穿山甲日 北市動物園保育員將現身說法

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）明天是世界穿山甲日，台北市立動物園將與國際共同響應，舉辦教育闖關及抽獎活動，並由保育員、獸醫師及專家開講，盼喚起社會對這個瀕危物種的關注。

世界穿山甲日訂在每年2月的第3個週六，台北市立動物園將在明天下午1時至4時舉辦「翻轉瀕危！Save the Pangolin」活動，邀請民眾一同走入「盔甲精靈」的世界，認識穿山甲並理解牠們的困境。

動物園指出，活動將找來穿山甲保育員、獸醫師及生態研究學者，分別就照養、救傷及野放3方面與民眾對話，也會分享與國際合作而旅外的穿山甲個體近況，並安排闖關、電影、野餐及抽獎環節。

動物園說明，穿山甲遭受非常嚴重的盜獵及走私，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為「極度瀕危」物種；台灣穿山甲為特有亞種，面臨較大的生存危機反而是遭遊蕩動物攻擊或車輛路殺。

動物園提醒，穿山甲屬於穴居夜行性動物，民眾造訪園內台灣動物區參觀時，可能會觀察到穿山甲們都在睡覺，這時請盡量放低音量，且拍照切勿使用閃光燈。（編輯：戴光育）1130216