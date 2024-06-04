非洲獅淋雨罰站 壽山動物園解釋「牠想涼一下」

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（中央社記者林巧璉高雄4日電）壽山動物園近日上傳非洲獅「小辛」雨中淋雨影片，影片一上網立即引起網友討論，質疑「是被老婆小乖趕出家門嗎？」動物園解釋2頭獅子沒有吵架，「小辛」是在享受大雨清涼。

高雄壽山動物園2日在社群媒體臉書（Facebook）發布「小辛」雨中低著頭影片，影片中「小辛」時而低頭，時而左顧右盼，看起來相當惹人憐愛，像是做錯事在反省。

社群小編也開玩笑寫道「做錯事的小辛，被小乖逐出家門雨中罰站！哈哈沒有啦，其實小辛、小乖在享受完大雨帶來的清涼，隨後又黏在一起了，恩愛的很呢！」

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有網友留言說「小辛為什麼剪妹妹頭瀏海？」也有人說「小辛是為了被設計師剪壞頭髮，心情不好想淋雨冷靜。」壽山動物園也在留言處上傳多則2頭獅子黏在一起、互相磨蹭恩愛影片。

依壽山動物園資料，14歲的「小辛」，與2022年10月從六福村來芳齡16歲的「小乖」在同一展場生活。非洲獅與其它貓科動物的生活習性相似，屬晨昏型大型貓科動物，牠們白天大部分時間都在樹蔭下休息，黃昏時分總會聽到震耳欲聾獅吼聲，這絕非音效，而是貨真價實的「河東獅吼」。（編輯：孫承武）1130604